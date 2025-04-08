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الرياضة

فيليب لام: كرة القدم الإيطالية «سيارة فيراري منخفضة السرعة»!

فيليب لام: كرة القدم الإيطالية «سيارة فيراري منخفضة السرعة»!
8 ابريل 2025 17:08

فرانكفورت (د ب أ)

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انتقد فيليب لام، قائد منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونيخ الألماني السابق، الوضع الحالي لكرة القدم الإيطالية، حيث قارنها بإحدى شركات صناعة السيارات العريقة في البلاد.
وكتب لام في مقال له اليوم على موقع صحيفة «زيت» الإلكتروني: «تذكرني الفرق الإيطالية اليوم بسيارة فيراري، التي تخفض سرعتها بمقدار 200 حصان، وخزانها نصف ممتلئ، ينفد وقودها قبل 10 لفات من خط النهاية».
أضاف لام: «حتى أجمل التصاميم لا تجدي نفعاً معها».
ويأتي مقال لام قبل لقاء بايرن ميونيخ الألماني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي، الذي يجرى في وقت لاحق اليوم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
واعترف لام بأن المنتخب الإيطالي كان أفضل تنظيماً من نظيره الألماني في مواجهة الفريقين الأخيرة بدور الثمانية لبطولة دوري أمم أوروبا، والتي حسمها منتخب «الماكينات» لمصلحته، غير أن المنتخب الأزرق لم يستطع التعامل مع الضغط الألماني.
وأوضح لام: «هناك نقص في المبادرة والتفاعل والحماس.. إيطاليا تبذل جهداً أقل بكثير من الدوريات الأربع الكبرى الأخرى في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، اللاعبون يركضون أقل».
أضاف النجم المعتزل: «قرأت إحصائية قبل بضع سنوات تفيد بأن الفريق صاحب أدنى نتيجة في الدوري الألماني ركض أكثر من الفريق صاحب أعلى نتيجة في الدوري الإيطالي».
أكد لام، الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن عام 2013، ثم كأس العالم مع منتخب ألمانيا في العام التالي، أن الفرق الإيطالية تفتقر إلى الديناميكية، مما «يؤدي إلى مشكلة في الجودة».
وكشف: «لم تقم إيطاليا بتحديث نظام تشغيلها، فهو يعمل ببطء شديد».

إنتر ميلان
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بايرن ميونيخ
فيليب لام
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