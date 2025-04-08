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الرياضة

فليك يطالب برشلونة بالتواضع والبقاء على أرض الواقع

فليك يطالب برشلونة بالتواضع والبقاء على أرض الواقع
8 ابريل 2025 18:31

 
برشلونة (رويترز)

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لم يخسر برشلونة أي مباراة هذا العام لكن مدربه هانز فليك لا يشعر بتفوق فريقه قبل ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد بروسيا دورتموند الأربعاء.
ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني، متقدماً على ريال مدريد مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم، ويواجه غريمه التقليدي في نهائي كأس ملك إسبانيا هذا الشهر.
وقال فليك للصحفيين «يمكننا أن نحلم، لكن يتعين على اللاعبين والمدربين أن يتحلوا بالتواضع ويبقوا على أرض الواقع، وعلينا أن ننظر إلى ما حققناه، بناء على العمل الجاد، ويجب ألا يكون هذا هو النهاية، علينا أن نبذل قصارى جهدنا للمضي قدماً، ونريد أن نستمر بدون خسارة هذا العام، لكن يتعين علينا أن نؤدي بأفضل ما لدينا ضد منافس قوي للغاية».
وخسر دورتموند أمام ريال مدريد بطل أوروبا 15 مرة في نهائي الموسم الماضي، لكنه عانى محلياً هذا الموسم ويحتل المركز الثامن فقط بالدوري الألماني.
وتلقى ضربة أخرى هذا الأسبوع عندما تم استبعاد قلب الدفاع الألماني شلوتربيك حتى نهاية الموسم بسبب إصابة خطيرة في الركبة.
وقال المدرب الألماني «أفضل اللعب ضد الفريق الأفضل، أشعر بالأسف لغياب شلوتربيك وأتمنى له التوفيق، دورتموند يضم العديد من اللاعبين المميزين، وبلوغهم دور الثمانية له سبب وجيه، لن تكون للغيابات تأثير كبير عليهم».
وتلقى المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني سؤالاً عن المهاجم البرازيلي رافينيا الذي شارك كبديل في تعادل برشلونة 1-1 على أرضه مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.
وسجل رافينيا (28 عاماً) 27 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة في 44 مباراة في كافة المسابقات مع برشلونة هذا الموسم.
وقال فليك «حاولنا بعد فترة التوقف الدولي، أن نجعله يستعيد لياقته البدنية، ما أراه في التدريبات هو نفسه ما رأيته سابقاً: إنه نشيط للغاية ويقظ وديناميكي، وهذا يُظهر جاهزيته لمباراة الغد». 

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