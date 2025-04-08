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الرياضة

بطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية 12 و13 أبريل

بطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية 12 و13 أبريل
8 ابريل 2025 19:22

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم اتحاد المصارعة بطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية 12 و13 أبريل الجاري، على شاطئ العاصمة أبوظبي، بمشاركة اللاعبين من فئتي الرجال وتحت 17 عاماً، من المواطنين والمقيمين المنتسبين للأندية والأكاديميات المسجلة تحت مظلة الاتحاد.
وتأتي البطولة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها الاتحاد، بهدف ترسيخ ثقافة رياضة المصارعة في المجتمع الإماراتي، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية للمشاركة في بيئة تنافسية تواكب المعايير الدولية، خاصة في ظل ما تحظى به رياضة المصارعة من دعم مؤسسي متنامٍ واهتمام رسمي من الجهات الرياضية في الدولة.
وأعلن الاتحاد أن إجراءات الوزن الخاصة بفئة تحت 17 عاماً تُقام 11 أبريل، في ثلاثة مواقع رئيسة على مستوى الدولة، لتسهيل مشاركة الأندية وضمان سلاسة العمليات التنظيمية، وهي مقر اتحاد الجودو بمنطقة بني ياس في أبوظبي، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية المختلطة.
وأكد سلطان الكتبي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، أن تنظيم البطولة يعكس التزام الاتحاد بتنفيذ رؤيته الهادفة إلى خلق مسارات جديدة لتطوير اللعبة، وتوفير منصات نوعية قادرة على استقطاب المواهب الناشئة، وتعزيز التنافس الشريف بين الأندية، كما تمثل تجربة ميدانية متميزة، نظراً لإقامتها في أجواء مفتوحة وعلى الشاطئ، ما يضفي طابعاً خاصاً على المنافسات ويعزز من جاذبية اللعبة لدى الفئات الشابة.
وأضاف: «يتم اعتماد النظام الإلكتروني الجديد لإدارة كافة الجوانب المتعلقة بالبطولة، من عمليات التسجيل والوزن وحتى توثيق النتائج، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة، ويوفر تجربة سلسة لجميع المشاركين من أندية ولاعبين ومدربين، كما يتم بث المنافسات بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لمتابعة الحدث من مختلف إمارات الدولة».

 

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اتحاد المصارعة
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