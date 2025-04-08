مفاجأة مدوية.. زيزو لم يوقع لأي نادٍ وينتظر موقف الزمالك

القاهرة (د ب أ)

أكد أحمد مصطفي زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم يوقع لأي نادٍ، مشيراً إلى أنه ينتظر حسم قرار تجديده مع القلعة البيضاء.

وقال زيزو في بيان عبر «إنستجرام»: «الحمد لله، إنني أحترم الجميع، لكن للأسف عدم ردي على المعلومات المغلوطة، والتزامي الصمت زاد عن حده، كل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو، وكل فرد يغازل الشريحة اللي يرغبها من الجمهور».

وأضاف: «بكل وضوح، أنا لم أوقع لأي نادٍ سواء داخل أو خارج مصر، كل من يعلن عن توقيعي معه يتفضل يعلن، إذا كان كلامه صحيحاً أيضاً كل من يمتلك دليلاً على توقيعي لأي نادٍ يتفضل يعلن على الملأ، لا بد للجميع أن يعرف بدقة».

وأوضح: «إنني أقدر للغاية الكيان الكبير الذي ألعب معه، ولا يمكن أنكر فضله عليّ، لكن هناك أمر لم أكن أرغب في التحدث عنه مطلقاً لأنه للأسف الأمور في الإعلام كلها في اتجاه واحد».

وتابع «لماذا لم يتكلم أحد عن حقوقي المشروعة مثل أي لاعب؟ لماذا لم يتكلم أحد إن الناس تركتني لمدة شهور طويلة، ولم يرغبوا في تجديد عقدي؟ لماذا لم يتكلم أحد عن المستحقات المتأخرة لي منذ فترة طويلة؟».

وأضاف زيزو «لم يجاوبني أحد، لماذا لم يتكلم أحد أن التجديد هذه المرة يأتي في مرحلة متقدمة من عمري بالنسبة للاعبي الكرة، وأي لاعب مهما طال عمره قصير في الملعب».

وأوضح «لم يتكلم أحد أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليا بعروض مقابلها المالي 10 أضعاف العرض المتاح أمامي».

وتابع: «ورغم كل ذلك، قلت وسأظل أردد أنني منتظر كلمة النادي، ورد الاعتبارات كثيرة ليس لتجميل الصورة، والجماهير لا بد أن تعي الحقيقة، زيزو لا يزايد، ولا يتاجر، لكن ينبغي على الطرف الآخر أن يكون لديه الرغبة في استمراري، وتكون هناك استجابة لحاجه من المعروض علي على الأقل، لكن للأسف الكلام معي شيء، والذي يتردد في الإعلام شيء آخر، لا يمكنني أن أجرح أحداً، ولا أتكلم في حق أحد؛ لأن ما يقال في الجلسات من العيب أن يثار خارج القاعات المغلقة، على الأقل من جانبي».

وأوضح: «إنني منتظر رد النادي حتى آخر يوم في الكونفيدرالية، وأتمنى ربنا يكرمنا بها مع زملائي».

واختتم زيزو حديثه قائلاً «كل ما يتردد غير ذلك في موضوع التجديد أو التوقيع قبل هذا الموعد، سيكون كلام غير صحيح، ورسالتي الودية جداً للمسؤولين في النادي الذين أحترمهم جميعاً، أتمنى الحوار في مسألة تجديد العقد يكون بيني وبينكم، ليس عن طريق الإعلام، وأنا كنت وما زلت واضحاً معكم في كل ما تكلمت فيه من أمور عادلة تساعدنا على إكمال الطريق، شكراً على تفهمكم موقفي».

يذكر أن بعض الأقاويل ترددت مؤخراً عن توقيع زيزو للغريم التقليدي الأهلي، لاسيما وأن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.