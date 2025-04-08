زفيريف يسقط عند «الحاجز الأول» في «مونتي كارلو»



مونتي كارلو (أ ف ب)



سقط الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانياً عالمياً، عند الحاجز الأول، وودع دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في التنس التي تُشكل انطلاقة موسم الملاعب الترابية، من الدور الثاني بخسارته الثلاثاء أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-2 و3-6 و5-7.

وفي ثاني مواجهة فقط بين اللاعبين، بعد أولى نهاية موسم 2021 في دور المجموعات لبطولة «أيه تي بي» الختامية، حين انسحب بيريتيني في بداية المجموعة الثانية بسبب الإصابة، بدا زفيريف في طريقه للخروج منتصراً بعد بدايته القوية وحسمه المجموعة الأولى في 39 دقيقة بكسره إرسال منافسه في الشوطين الأول والخامس.

لكن الإيطالي المصنف 34 عالمياً انتفض في المجموعة الثانية وأدرك التعادل، بعدما صنع الفارق في الشوط السادس، وتقدمه 4-2 على إرسال منافسه، منهياً إياها 6-3 في 40 دقيقة، ثم كرر الأمر في المجموعة الثالثة الحاسمة، حين انتزع الشوط السابع على إرسال وصيف بطولة أستراليا لهذا العام ليتقدم 4-3.

وحصل زفيريف على فرصة الرد بالمثل في الشوط التالي من دون أن يستثمرها، إلا أنه حافظ على رباطة جأشه وضرب بقوة في الشوط العاشر، حين كان الإيطالي يُرسل من أجل الفوز، وحصل فيه على ثلاث فرص للكسر ونجح في ترجمة الثانية، مدركا التعادل 5-5.

إلا أنه مهد الطريق لبيريتيني لاستعادة الأفضلية في الشوط التالي، حين ارتكب خطأ مزدوجاً في طريقه لخسارته والمجموعة 5-7 بعد ساعة و7 دقائق واللقاء في ساعتين و28 دقيقة.

وللمرة الأولى منذ مشاركته الأولى عام 2016، يودع زفيريف مونتي كارلو من الدور الثاني، فيما يبقى وصوله إلى نصف النهائي عامي 2018 و2022 أفضل نتائجه فيها.

وسبق للألماني أن سقط أيضاً هذا الموسم عند الحاجز الأول في دورة إنديان ويلز، أولى دورات ماسترز الألف نقطة، فيما خرج من الدور الرابع لدورة ميامي ثاني دورات الماسترز.

ومنذ خسارته نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام الإيطالي يانيك سينر الأول عالمياً في نهاية يناير، خسر زفيريف ست من مبارياته الـ12 حتى الآن.

ويلتقي بيريتيني في الدور الثالث الذي يصل إليه للمرة الثانية فقط في الإمارة، بعد أولى عام 2023، حين انسحب قبل أن يلعب، مع مواطنه لورنتسو موزيتي الثالث عشر أو التشيكي ييري ليهيتشكا.

ولم يكن زفيريف، المصنف أول في الدورة بسبب غياب سينر للإيقاف على خلفية قضية التنشط، الضحية الكبيرة الوحيدة، إذ انتهى مشوار الدنماركي هولجر رونه العاشر عند الدور الأول لكن بالانسحاب بسبب التعب بعد خسارته المجموعة الأولى أمام البرتغالي نونو بورجيش 2-6 ثم تخلفه في الثانية 0-3.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهل إلى الدور الثاني البلغاري جريجور ديميتروف الخامس عشر بفوزه على التشيلي نيكولاس خاري 6-3 و6-4.