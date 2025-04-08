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الرياضة

مونبلييه يستعين بمدرب عديم الخبرة لإنقاذه من الهبوط

مونبلييه يستعين بمدرب عديم الخبرة لإنقاذه من الهبوط
8 ابريل 2025 20:47

باريس (أ ب)

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أعلن نادي مونبلييه، متذيل جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، الاستعانة بالمدرب عديم الخبرات زومانا كامارا، في محاولة أخيرة لتفادي الهبوط.
ويبلغ كامارا من العمر 46 عاماً، ولم يسبق له تدريب فريق للمحترفين، لكنه خلف جين لويس جاسيه في تدريب مونبلييه.
ولعب كامارا في مركز قلب الدفاع مع أندية سانت إتيان وإنتر ميلان ومارسيليا وليدز ولنس وباريس سان جيرمان، وعمل مساعداً للمدرب في باريس سان جيرمان، كما تولى تدريب فريق الشباب تحت 19 عاماً في النادي الفرنسي.
وفي الذكرى الخمسين لتأسيسه، يتذيل مونبلييه جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق ثماني نقاط خلف سانت إتيان صاحب المركز قبل الأخير، حيث يهبط صاحبا المركزين الأخير وقبل الأخير للدرجة الثانية.
وفاز مونبلييه بلقب الدوري الفرنسي مرة وحيدة في 2012، كما فاز بلقب دوري الدرجة الثانية في 1987 وكأس فرنسا في 1990.

الدوري الفرنسي
فرنسا
مونبلييه
باريس سان جيرمان
مارسيليا
إنتر ميلان
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