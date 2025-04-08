الزمالك يستبعد زيزو بعد أنباء عن توقيعه للأهلي



القاهرة (د ب أ)



استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، لاعبه أحمد مصطفى زيزو من قائمة مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي التي تقام الأربعاء، في إياب دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية.

وقال مصدر بالزمالك المصري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن استبعاد زيزو جاء بسبب مخالفة قرار فرض الحظر الإعلامي، ومنع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن زيزو نشر بياناً عبر حسابه على منصة «إنستجرام» بما يخالف تعليمات الحظر الإعلامي.

وقال: «إدارة النادي تأكدت أيضاً من توقيعه للأهلي في صفقة انتقال حر، وبالتالي ستقرر الإدارة الموقف الخاص به».

وفي وقت سابق أكد زيزو في بيان عبر حسابه على منصة «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي أنه لم يوقع لأي ناد، مشيراً إلى أنه ينتظر حسم قرار تجديده مع القلعة البيضاء.