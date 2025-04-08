وفاة الحارس الأسطوري في البرازيل



ريو دي جانيرو (أ ب)



أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي وفاة حارس مرماه السابق هايلتون كوريا دي ارودا، الشهير بـ «مانجا» عن 77 عاماً.

وفاز مانجا مع بوتافوجو بأربعة ألقاب في الدوري، كما شارك مع منتخب البرازيل في مونديال 1966، وخاض مانجا صراعاً مع السرطان في السنوات الأخيرة، لكن بوتافوجو لم يكشف عن سبب الوفاة، التي حدثت بمستشفى ريو بارا.

وتُوج مانجا بأربع ألقاب في بطولة كاريوكا مع بوتافوجو في أعوام 1961 و1962 و1967 و1968، ثم أضاف ثلاثة ألقاب في بطولة جاوتشو مع إنترناسيونال في أعوام 1974 و1975 1976.

وذكر بوتافوجو في بيان «بحزن عميق نعلن وفاة حارس مرمانا السابق الذي لا ينسى، والأسطورة مانجا».

وأضاف «مانجا كان واحداً من أفضل الحراس في تاريخ النادي، والذي ترك تاريخاً لا ينسى من التصديات».

وانتقل مانجا بعد ذلك إلى ناسيونال في أوروجواي وأسهم في تتويجه بأربعة ألقاب متتالية في الدوري بداية من عام 1969 ولقب كوبا ليبيرتادوريس في 1971 وكأس إنتر كونتيننتال.

ومع منتخب البرازيل شارك مانجا في 12 مباراة، من بينها واحدة في كأس العالم 1966.