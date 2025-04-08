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الرياضة

الشارقة يخسر أمام التعاون بهدف

الشارقة يخسر أمام التعاون بهدف
9 ابريل 2025 00:05

 
علي معالي (أبوظبي)

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خسر الشارقة أمام التعاون السعودي بهدف، في ذهاب نصف نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، بملعب التعاون في مدينة بريدة بالقصيم. جاء الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية عن طريق المغربي عبدالحميد صابيري، ويلتقي الفريقان إياباً في الشارقة 15 أبريل الجاري، لتحديد المتأهل إلى النهائي.
قدم الشارقة مباراة جيدة، وأهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالتعادل، إن لم يكن الفوز، إلا أن الدقيقة الثانية جاءت صادمة لـ «الملك» بهدف مباغت أربك الحسابات. 
منحت البداية المهزوزة من دفاع الشارقة فريق التعاون هدف التقدم سريعاً بعد مرور دقيقتين بتوقيع المغربي عبدالحميد صابيري، وأهدر «الملك» فرصتين عن طريق كايو لوكاس وبيرو، وطوال أحداث الشوط الأول مالت الأفضلية لمصلحة الشارقة الذي تسابق لاعبوه في إضاعة الكرات أمام المرمى.
وفي الشوط الثاني، لعب مدرب التعاون بطريقة دفاعية للحفاظ على هدف التقدم، فيما كثف الشارقة الضغط، وأجرى كوزمين عدداً من التغييرات، بإشراك تعرابت وعثمان كمارا بدلاً من لوان بيريرا وفراس بالعربي، وابتعد التعاون عن منطقة الخطورة، في ظل محاولات «الملك» لتعديل النتيجة، إلا أن النتيجة لم تتغير، لتنتهي المباراة بفوز التعاون.

دوري أبطال آسيا
الشارقة
التعاون
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