الأربعاء 9 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنتر ميلان يضرب بايرن ميونيخ في عقر داره

إنتر ميلان يضرب بايرن ميونيخ في عقر داره
9 ابريل 2025 01:10

  
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أرسنال يكتسح ريال مدريد بـ «ثلاثية» في «أبطال أوروبا»
إنريكي يرفض الاعتراف بأفضلية سان جيرمان أمام أستون فيلا


وضع إنتر ميلان الإيطالي قدماً في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه المثير على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 2-1، في ذهاب دور الثمانية.
وتقدم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بهدف للفريق الإيطالي في الدقيقة 38، ليصبح أول لاعب في إنتر ميلان يسجل سبعة أهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال، معادلاً إنجاز الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو في موسم 2010-2011.
وعاد النادي البافاري للمباراة بهدف قاتل قبل خمس دقائق من النهاية سجله الأسطورة توماس مولر، بعد مشاركته بديلاً في الدقيقة 74، وأعلن النادي البافاري قبل أيام أن مولر سيرحل عن النادي في نهاية الموسم، لكن قبل دقيقتين من النهاية أحرز دافيد فراتيسي هدف الفوز القاتل لإنتر ميلان، بعد مشاركته بديلاً في الدقيقة 74.
وتتجدد المواجهة يوم الأربعاء المقبل بين الفريقين في إيطاليا في مباراة الإياب.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
بيراميدز إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»
الرياضة
بيراميدز إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»
9 ابريل 2025
الأهلي يُسقط الهلال ويصعد إلى «مربع الذهب» في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي يُسقط الهلال ويصعد إلى «مربع الذهب» في «أبطال أفريقيا»
9 ابريل 2025
إنتر ميلان يضرب بايرن ميونيخ في عقر داره
الرياضة
إنتر ميلان يضرب بايرن ميونيخ في عقر داره
9 ابريل 2025
أرسنال يكتسح ريال مدريد بـ «ثلاثية» في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يكتسح ريال مدريد بـ «ثلاثية» في «أبطال أوروبا»
9 ابريل 2025
كندا ستفرض الأربعاء رسوماً على السيارات الأميركية
الأخبار العالمية
كندا ستفرض الأربعاء رسوماً على السيارات الأميركية
9 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©