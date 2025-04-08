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الرياضة

الأهلي يُسقط الهلال ويصعد إلى «مربع الذهب» في «أبطال أفريقيا»

الأهلي يُسقط الهلال ويصعد إلى «مربع الذهب» في «أبطال أفريقيا»
9 ابريل 2025 01:12

 
نواكشوط (د ب أ)


كرر الأهلي المصري فوزه على الهلال السوداني 1- صفر، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب الشيخ ولد بيديا في موريتانيا.
ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الدولي إمام عاشور الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 80.
وكان الأهلي حسم مباراة الذهاب في القاهرة لمصلحته بهدف دون رد، ليتفوق 2-صفر في مجموع اللقاءين ويبلغ المربع الذهبي.
ويتطلع الأهلي للدفاع بقوة عن اللقب القاري الذي حصده في الموسمين الماضيين على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي.

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وضرب الأهلي موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي، وتأهل صن داونز على حساب الترجي التونسي، بالتعادل من دون أهداف في الإياب، بعد الفوز بهدف ذهاباً.

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي
الهلال
إمام عاشور
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