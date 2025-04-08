الأهلي يُسقط الهلال ويصعد إلى «مربع الذهب» في «أبطال أفريقيا»



نواكشوط (د ب أ)



كرر الأهلي المصري فوزه على الهلال السوداني 1- صفر، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب الشيخ ولد بيديا في موريتانيا.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الدولي إمام عاشور الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 80.

وكان الأهلي حسم مباراة الذهاب في القاهرة لمصلحته بهدف دون رد، ليتفوق 2-صفر في مجموع اللقاءين ويبلغ المربع الذهبي.

ويتطلع الأهلي للدفاع بقوة عن اللقب القاري الذي حصده في الموسمين الماضيين على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي.

وضرب الأهلي موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي، وتأهل صن داونز على حساب الترجي التونسي، بالتعادل من دون أهداف في الإياب، بعد الفوز بهدف ذهاباً.