الأربعاء 9 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيراميدز إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»

بيراميدز إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»
9 ابريل 2025 01:25

 
مكناس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الأهلي يُسقط الهلال ويصعد إلى «مربع الذهب» في «أبطال أفريقيا»
افتتاح بطولة بني ياس الدولية


تأهل بيراميدز المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه رغم خسارته أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة صفر- 2 في إياب دور الثمانية.
أنهى الفريق المغربي الشوط الأول متقدماً بهدف مبكر سجله يوسف الفحلي، بعد مرور ثماني دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وسجل بيراميدز هدفاً في الدقيقة 44 من ضربة رأس لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) باحتساب تسلل، ليلغى الهدف. وضغط الفريق المغربي بقوة في الشوط الثاني، حتى سجل الكونغولي جويل بيا هدفاً ثانياً في الدقيقة 82، ولكنه لم يكن كافياً للفريق المغربي الذي خسر ذهاباً بنتيجة 1- 4 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.
وضغط الجيش الملكي بقوة في الدقائق الأخيرة سعيا لإحراز هدف ثالث كان كفيلاً بتأهله، لكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أبعد أكثر من محاولة خطيرة، كما سدد جويل بيا كرة بجوار القائم في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وينتظر بيراميدز في الدور قبل النهائي مواجهة إما أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي أو مولودية الجزائر، وكان أورلاندو بايرتس فاز ذهاباً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالجزائر، ويلتقي الفريقان الأربعاء في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز
الجيش الملكي
آخر الأخبار
بيراميدز إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»
الرياضة
بيراميدز إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»
9 ابريل 2025
الأهلي يُسقط الهلال ويصعد إلى «مربع الذهب» في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي يُسقط الهلال ويصعد إلى «مربع الذهب» في «أبطال أفريقيا»
9 ابريل 2025
إنتر ميلان يضرب بايرن ميونيخ في عقر داره
الرياضة
إنتر ميلان يضرب بايرن ميونيخ في عقر داره
9 ابريل 2025
أرسنال يكتسح ريال مدريد بـ «ثلاثية» في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يكتسح ريال مدريد بـ «ثلاثية» في «أبطال أوروبا»
9 ابريل 2025
كندا ستفرض الأربعاء رسوماً على السيارات الأميركية
الأخبار العالمية
كندا ستفرض الأربعاء رسوماً على السيارات الأميركية
9 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©