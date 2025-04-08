بيراميدز إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»



مكناس (د ب أ)



تأهل بيراميدز المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه رغم خسارته أمام الجيش الملكي المغربي بنتيجة صفر- 2 في إياب دور الثمانية.

أنهى الفريق المغربي الشوط الأول متقدماً بهدف مبكر سجله يوسف الفحلي، بعد مرور ثماني دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل بيراميدز هدفاً في الدقيقة 44 من ضربة رأس لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) باحتساب تسلل، ليلغى الهدف. وضغط الفريق المغربي بقوة في الشوط الثاني، حتى سجل الكونغولي جويل بيا هدفاً ثانياً في الدقيقة 82، ولكنه لم يكن كافياً للفريق المغربي الذي خسر ذهاباً بنتيجة 1- 4 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

وضغط الجيش الملكي بقوة في الدقائق الأخيرة سعيا لإحراز هدف ثالث كان كفيلاً بتأهله، لكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أبعد أكثر من محاولة خطيرة، كما سدد جويل بيا كرة بجوار القائم في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وينتظر بيراميدز في الدور قبل النهائي مواجهة إما أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي أو مولودية الجزائر، وكان أورلاندو بايرتس فاز ذهاباً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالجزائر، ويلتقي الفريقان الأربعاء في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا.