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الرياضة

سجل «ثنائية مذهلة» أمام ريال مديد.. رايس يعود إلى «الهاتف»!

سجل «ثنائية مذهلة» أمام ريال مديد.. رايس يعود إلى «الهاتف»!
9 ابريل 2025 09:07

 
لندن (أ ف ب)

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سجل ديكلان رايس «ثنائية مذهلة» من ركلتين حرتين، وأضاف ميكل مرينو هدفاً رائعاً، ليحقق أرسنال فوزاً ساحقاً 3-صفر على ريال مدريد «حامل اللقب»، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على «ملعب الإمارات».
وقال رايس: «لا أعرف إن كنت سأستوعب ذلك أبداً، عدتُ إلى هاتفي، وكانت الأمور جنونية، تسجيلي لركلتي الحرة الأولى في مباراة أمرٌ متميز، ثم عندما سجلت الثانية، شعرت بالثقة، لا أجد الكلمات للتعبير عن مدى سعادتي، الفوز على ريال مدريد في هذه البطولة، إنها ليلة عظيمة لنا، حتى لو كنا متقدمين بنتيجة 3-0، فإن مهاراتهم الفردية تُثير القلق، في برنابيو، تحدث لهم أمور متميزة، نريد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا».
عن ركلته الحرة الأولى: «قلنا أن نلعبها عرضية، عندما تقدموا قليلاً، رأينا المساحة، وقال بوكايو ساكا: «إذا كنت تشعر بها (أن الكرة ستدخل المرمى، قم بذلك، قلت لنفسي سأسددها، عندما تسجل هدفاً، يكون شعورك أروع شعور في العالم، لم يكن من المنطقي أن ألعب الكرة عرضياً من تلك الزاوية، كان يجب أن تكون تمريرة دقيقة، وعندما رأيت الحائط البشري، لم يكن من المنطقي أن ألعب عرضية،، أنا سعيد لأنني سددتها لأنها كانت ساحرة».
 

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