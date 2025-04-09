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الرياضة

إيمري: راشفورد «مبتسم» في أستون فيلا!

إيمري: راشفورد «مبتسم» في أستون فيلا!
9 ابريل 2025 09:10

 
باريس (د ب أ)

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قال أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي، إن ماركوس راشفورد مهاجم الفريق استعاد شغفه بكرة القدم.
ويمر راشفورد «27 عاماً بفترة إعارة ناجحة مع أستون فيلا، بعد انضمامه للفريق في يناير الماضي، بعدما تعثرت مسيرته مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.
وسجل اللاعب 3 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة، ويستعد لقيادة هجوم أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
وقال إيمري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إن «راشفورد سعيد للغاية بزملائه في الفريق، وصارم للغاية من أجل نفسه والفريق وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني».
وأضاف المدرب الإسباني: «أعتقد أنه يلعب بحرية وأعصاب هادئة، وهذا عامل مهم، بأن نجيد التعامل معه أولاً على المستوى الشخصي ثم التواصل معه لاعباً».
وأشار إلى أن «أداء راشفورد تحسن معنا، ويؤدي مهام مركزين، بدأ جناحاً هجومياً، والآن مهاجم صريح (رأس حربة)».
واستطرد مدرب أستون فيلا: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل لاستغلال مهاراته على أكمل وجه، لكن تبقى حالته هي الأهم، ونراه مبتسماً دائماً، وهذا خبر رائع لنا، وألاحظ أيضاً مدى سعادته، وأراه أيضاً ملتزما بكل تعليماتنا، والآن يبقى فقط مشاهدته وهو يؤدي على أرض الملعب».

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