أرسنال يعيد «شبح هنري» أمام ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



سحق أرسنال فريق ريال مدريد بثلاثية تاريخية، على ملعب «الإمارات»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة الأثقل في تاريخ «الملكي» خلال مباراة الذهاب بمرحلة خروج المغلوب، إلى جانب الخسارة 4-1 أمام دورتموند في نصف نهائي 2012-2013.

ورغم فوز الريال بدوري الأبطال 15 مرة، إلا أنه فشل طوال تاريخه في التسجيل أمام فريقين فقط، حيث خسر أمام ليل الفرنسي بهدف، في أول لقاء لهما بمرحلة الدوري هذا الموسم، وكان أرسنال الفريق الآخر الذي فشل «الميرنجي» في التسجيل بشباكه خلال 3 لقاءات.

والتقى ريال مدريد وأرسنال مرة واحدة «ذهاباً وإياباً» في دوري الأبطال ضمن دور الـ 16 موسم 2005-2006، حيث فاز «المدفعجية» في «سانتياغو برنابيو»، بهدف تيري هنري، وأعادت مباراة أمس إلى الأذهان شبح هدف هنري المثير، حيث أصبح «المدفعجية» أول فريق إنجليزي يفوز على الإطلاق في الملعب الإسباني العريق، وفي مباراة الإياب على ملعب «هايبري»، تعادل الفريقان دون أهداف، ليتأهل أرسنال إلى الدور التالي، حيث وصل إلى النهائي، وخسر أمام برشلونة 2-1.

وبعد ثلاثية أمس التاريخية، نعود بالزمن إلى الوراء، ونلقي نظرة على تشكيلة الفريقين، عندما التقيا في لندن قبل 19 عاماً.

في 8 مارس 2006، واجه أرسنال ريال مدريد آخر مرة في الموسم الأخير لـ «المدفعجية» على ملعب «هايبري»، كان الألماني ينس ليمان «قيمته السوقية 6 ملايين يورو» حارس أرسنال في المباراة، وعانى دفاع أرسنال من إصابات مؤثرة، حيث استبعد سول كامبل وآشلي كول وجايل كليشي، وفي مركز الظهير الأيمن لعب إيمانويل إيبوي «5 ملايين يورو»، بينما حلّ ماتيو فلاميني في مركز الظهير الأيسر، وفي قلب الدفاع لعب كولو توريه «10 ملايين يورو»، الذي كان رجل المباراة، وفيليب سيندروس «6 ملايين يورو».

وفي وسط الملعب، لعب البرازيلي جيلبرتو سيلفا «8 ملايين يورو»، والإسباني الشاب سيسك فابريجاس «14 مليون يورو»، وأمامهما خوسيه أنطونيو رييس «17 مليون يورو»، وألكسندر هليب «11 مليون يورو»، وفريدي ليونبيرج «14 مليون يورو»، وقاد تيري هنري «50 مليون يورو»، الهجوم، وبلغت قيمة تشكيلة أرسنال 146 مليون يورو.

وخاض ريال مدريد المباراة بتشكيل يضم إيكر كاسياس «25 مليون يورو»، وفي قلب الدفاع، لعب راؤول برافو «4 ملايين يورو»، إلى جانب سيرجيو راموس «18 مليون يورو»، ولعب ميشيل سالجادو في «الظهير الأيمن»، وروبرتو كارلوس «7 ملايين يورو» في «الظهير الأيسر»، وفي الوسط، توماس جرافسن «4 ملايين يورو» مع «الثلاثي الأسطوري» زين الدين زيدان «13 مليون يورو» وجوتي «11 مليون يورو»، وديفيد بيكهام «22 مليون يورو»، وقاد هجوم الملكي الظاهرة رونالدو «28 مليون يورو» وراؤول «18 مليون يورو»، وبلغت القيمة السوقية لتشكيلة ريال مدريد 155 مليون يورو.