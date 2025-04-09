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الرياضة

«التاريخ الأسود» لريال مدريد في «أبطال أوروبا»!

«التاريخ الأسود» لريال مدريد في «أبطال أوروبا»!
9 ابريل 2025 10:43

 
علي معالي (أبوظبي)

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أصبح ريال مدريد الإسباني على حافة الهاوية في دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة المدوية والقاسية أمام أرسنال الإنجليزي بثلاثية، في ذهاب ربع النهائي، على «ملعب الإمارات» في لندن.
والخسارة بفارق 3 أهداف تحمل رقم 11 لريال مديد ضمن الأدوار الإقصائية، سواء في الذهاب أو الإياب، ليصل عدد المباريات التي خسرها الفريق الإسباني في تاريخه بدوري الأبطال إلى 115 مباراة.
وجاءت أول هزيمة لـ «الريال» بثلاثية أمام بارتيزان بلجراد في إياب ربع نهائي موسم 1955-1956، ولكن «الملكي» لم يستسلم في الإياب ليحقق الانتصار برباعية نظيفة، وسبق لريال مدريد أن خسر بفارق 3 أهداف أو أكثر في ذهاب الأدوار الإقصائية 4 مرات، ولم ينجح في العودة إياباً والتأهل إلا في مرة واحدة أمام ديربي كاونتي الإنجليزي.
وخسر ريال مدريد في ربع نهائي موسم 1964-1965 بنتيجة 1-5 أمام بنفيكا، وفاز 2-1 إياباً ولم ينجح في التأهل، وفعلها موسم 1975-1976 في ثمن نهائي البطولة، حين فاز 5-1 إياباً على حساب ديربي كاونتي، بعد الخسارة 4-1 ذهاباً، وسقط «الريال» في نصف نهائي موسم 1986-1987 بنتيجة 4-1 ذهاباً أمام بايرن ميونيخ الألماني، لكنه اكتفى في ملعبه بالفوز 1-0، وفي الدور نفسه موسم 2012-2013، خسر 4-1 أمام دورتموند الألماني، وتفوق إياباً بنتيجة 2-0 من دون أن يكمل المشوار.

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