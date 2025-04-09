برشلونة ودورتموند.. التاريخ يساند من؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يُعد برشلونة المرشح القوي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل مباراة ذهاب ربع النهائي أمام دورتموند، اليوم الأربعاء، وتأهلت كتيبة هانسي فليك بسهولة إلى دور الثمانية بالفوز على بنفيكا 4-1 في مجموع المباراتين، ليصبح الفريق الثالث في التاريخ الذي يصل إلى ربع النهائي 20 مرة أو أكثر، إلى جانب ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وسجل برشلونة 32 هدفاً في «الشامبيونزليج»، وهو أعلى رقم له في موسم، منذ إحرازه 35 هدفاً موسم 2011-2012، بعد موسم 1999-2000 الذي سجل فيه 45 هدفاً، وهو رقم قياسي بالبطولة.

وأسهم فليك في هيمنة برشلونة، وفي 28 مباراة في دوري الأبطال مع البايرن وبرشلونة، سجل فريقه 89 هدفاً، بمعدل 3.2 هدف، وهو أفضل معدل لمدرب في تاريخ البطولة، وقاد رافينيا هجوم برشلونة بنجاح، حيث أسهم بشكل مباشر في 16 هدفاً في 10 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم «11 هدفاً و5 تمريرات حاسمة»، فقط ليونيل ميسي موسم 2011-2012 أسهم في عدد أكبر في نسخة واحدة مع برشلونة «19 هدفاً و14 تمريرة حاسمة».

ويواجه برشلونة دورتموند الذي بدأ يستعيد عافيته بقيادة كوفاتش، حيث يتأخر الفريق 5 نقاط فقط عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الدوري الألماني، بعد فوزه على فرايبورج 4-1، ولم يخسر كوفاتش أي مباراة في «الشامبيونزليج» منذ توليه المسؤولية خلفاً لنوري شاهين الذي أقيل في أواخر يناير.

وسبق للفريقين أن التقيا في البطولة هذا الموسم، وكان ذلك خلال مرحلة الدوري، حيث فاز برشلونة 3-2 على ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث ألحق فريق فليك أول هزيمة بدورتموند على أرضه في المسابقة منذ نوفمبر 2021 «3-1 أمام أياكس»، منهياً بذلك أطول سلسلة مباريات له دون خسارة على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

خلال قيادته بايرن ميونيخ وبرشلونة، فاز فليك في جميع مواجهاته الست ضد دورتموند، ولم يحقق الفريق الألماني أي فوز في مبارياته الخمس ضد برشلونة في المسابقات الأوروبية «تعادل 2 خسر 3»، ولم يلعب إلا 6 مباريات أوروبية متتالية من دون أن يتغلب على أي خصم أمام فريقين آخرين، أحدهما إسباني آخر «6 أمام ريال مدريد في 2024، إضافة إلى 7 أمام رينجرز في 1999».

يعد برشلونة المرشح الأوفر حظاً للفوز في مباراة الذهاب أمام دورتموند، بنسبة 65.7%، واحتمالات التعادل 18.2%، وفوز دورتموند 16.1%.