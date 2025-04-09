بني ياس والنصر يُحلقان إلى نهائي «دوري الطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



ضرب بني ياس والنصر موعداً مرتقباً في نهائي دوري الكرة الطائرة للرجال، بعدما تخطى «السماوي» عقبة الجزيرة 3-0، في المباراة «الفاصلة» التي أقيمت على صالة نادي بني ياس بأبوظبي، وفي المقابل، كسب «العميد» المواجهة أمام «الفرسان» 3-2، على صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في النهدة بدبي، ضمن إياب «الأدوار الإقصائية».

وحجز «السماوي» و«العميد» مقعديهما في النهائي بـ «سيناريو مكرر» لأول بطولات الموسم الجاري، حين التقيا في نهائي كأس الاتحاد، والذي حسمه بني ياس بفوزه على النصر 3-0 في «الفاصلة».

وجاء تأهل بني ياس، بعدما جرد الجزيرة من لقب الموسم الماضي، متفوقاً عليه 3-0 في «الفاصلة»، بنتائج الأشواط: 25-16 و25-20 و5-22، وكان الفريقان تبادلا الفوز في الذهاب والإياب، حيث تفوق الجزيرة ذهاباً 3-0، ورد بني ياس إياباً 3-1، ليحتكم الفريقان إلى «الفاصلة»، حسمها «السماوي» بجدارة.

في المقابل، أكد النصر تفوقه على شباب الأهلي في إياب «ديربي الطائرة»، بفوز مثير بنتيجة 3-2، جاءت نتائج أشواطه 21-25 و25-16 و21-25 و25-22 و15-12، وكان «الأزرق» كسب مواجهة الذهاب بثلاثة أشواط نظيفة «25-22 و25-20 و25-23».

وشهدت مواجهات إياب تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، تأكيد أفضلية عجمان على الوصل 3-0 بالأشواط «25-20 و25-15 و30-28»، بعد أن كسب لقاء الذهاب 3-1، كما جدد حتا تفوقه على العين 3-0 بالأشواط «25-10 و25-17 و25-16»، بعد فوزه ذهاباً بالنتيجة نفسها.

ويشهد دوري الطائرة مشاركة 9 أندية بعودة الوحدة، وخاضت الأندية 81 مباراة في المرحلة الأولى التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب، وتأهل بني ياس والنصر للمنافسة على «الدرع»، بينما تلعب بقية الأندية على تحديد المراكز.

وتصدر بني ياس جدول الترتيب العام بـ 45 نقطة من 15 فوزاً في 16 مباراة، يليه النصر «الوصيف»، وشباب الأهلي «الثالث»، والجزيرة «الرابع»، فيما ضم باقي الترتيب حتا، الوصل، عجمان، العين، والوحدة.