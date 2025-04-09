حميد الشامسي يهدي الإمارات برونزية «عربية الجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز حميد سعيد الشامسي، لاعب منتخب الناشئين ونادي كلباء، الميدالية البرونزية لوزن تحت 66 كجم، في البطولة العربية المفتوحة للجودو للكبار والمراحل العمرية، التي انطلقت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة، هي الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، الكويت، عُمان، مصر، العراق، اليمن، تونس، الجزائر، المغرب، جيبوتي، موريتانيا، لبنان والأردن مستضيف البطولة التي تستمر إلى السبت المقبل.

وشهدت الجولة الافتتاحية مشاركة بطي أحمد الهاشمي، وسالم خميس المزروعي، أنس خميس اليماحي، وسيف سالم الحمادي الذين بلغوا نصف نهائي مختلف الأوزان العمرية، وتعد البطولة القوية فرصة لمزيد من الاحتكاك استعداداً للمشاركة في منافسات آسيا للمراحل العمرية بالعاصمة الأوزبكية طشقند 22 و23 مايو المقبل.

ترأس بعثة المنتخب في البطولة العربية محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وضمت المدرب جعفر النخلي، و5 لاعبين، بعد اعتذار اللاعب مسعود سعيد المسماري للإصابة.