الشارقة يتمسك بـ «التعويض» أمام التعاون في «الإمارة الباسمة»

علي معالي (أبوظبي)

عاد فريق الشارقة إلى الإمارة الباسمة، بعد تقديم مباراة جيدة، رغم الخسارة بهدف نظيف أمام التعاون السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري «أبطال آسيا 2»، ليبدأ «الملك» مرحلة جديدة من الاستعداد لمباراة الإياب يوم 15 من الشهر الجاري على الملعب البيضاوي.

ولا تزال فرصة الشارقة كبيرة في التأهل للنهائي القاري الأول في مسيرة «الملك»، خاصة أن المنافس السعودي ليس بالفريق المُرعب، بل كان في مقدور الشارقة العودة بالتعادل على الأقل، أو تحقيق الانتصار لولا الهفوات الدفاعية التي وقعت في الدقائق الأولى وجعلت الفريق يخسر المباراة في أول دقيقتين.

ظهرت قدرات لاعبي الشارقة الفنية على أرض الملعب أفضل بكثير من لاعبي التعاون، لولا الرعونة الكثيرة التي صاحبت إنهاء الهجمات بطريقة جيدة، وهي إشكالية واجهت الفريق في هذا الموسم لعدم وجود مهاجم قناص يستطيع استغلال أنصاف الفرص للتهديف منها.

ووصف الروماني كوزمين أورلايو، مدرب الشارقة، الخسارة بهدف بأنها غير مستحقة، مشدداً على أن «الملك» سوف يحارب على فرصته في التأهل للنهائي حتى النهاية.

وقال كوزمين: «هدف التعاون المبكر فاجأني، وبعده هاجمنا 85 دقيقة ولم ننجح في استثمار الفرص بسبب الدفاع المنظم للمنافس، وهناك عوامل خاصة بالمباراة، وظروفها تحكمت في نتيجة اللقاء، وهذه كرة القدم، وتنتظرنا 90 دقيقة سنحارب على فرصنا فيها للتواجد في المباراة النهائية للبطولة القارية».

وفي المقابل، اعترف السعودي محمد العبدلي، مدرب التعاون، بأن فريقه لم يكن في أفضل حالاته رغم الفوز، قائلاً: «استعدنا شخصية الفريق، ولم نتخل عن فلسفتنا، ولم نكن رغم الفوز بأفضل حال، وسنعمل على تجهيز الفريق عبر برنامج خاص من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الإياب من أجل التأهل إلى نهائي البطولة».

وقال: «حققنا الفوز بعد مباراة صعبة، وانتهى شوط، ولدينا كثير من العمل، والشارقة سيرمي بكل أوراقه في الإياب، وهو ما نسعى إلى استغلاله حتى نحقق ما نريد في النهاية».