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الرياضة

البرازيل تكسب أميركا للمرة الأولى منذ 11 عاماً!

البرازيل تكسب أميركا للمرة الأولى منذ 11 عاماً!
9 ابريل 2025 12:18

 
سان خوسيه (أ ف ب)

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قادت «البديلة» أماندا جوتييريس البرازيل إلى فوز قاتل على مضيفتها الولايات المتحدة 2-1، في مباراة ودية، في أول انتصار لـ «السيليساو» على حاملات ذهبية أولمبياد باريس منذ أكثر من عقد.
وفي المباراة الثانية من مواجهتين وديتين دوليتين جمعتا بين طرفي نهائي أولمبياد السيدات العام الماضي، نجحت البرازيل في الرد على خسارتها 0-2 بأداء قوي أطاح ببطلات العالم أربع مرات.
وسجلت جوتييريس هدف الفوز في الدقيقة 95، بعد دقيقتين على دخولها إلى أرض الملعب، بعدما كانت زميلتها كيرولين عادلت النتيجة (24)، إثر هدف السبق السريع من كاتارينا ماكاريو (1).
وجاء الفوز بعدما اعتمدت مدربة الولايات المتحدة إيما هايز على تشكيلة شابة بلغ متوسط الخبرة الدولية للاعباتها 17.9 مباراة فقط.
ويعود الانتصار الأخير للبرازيل على الولايات المتحدة إلى عام 2014 بنتيجة 3-2، قبل أن تفشل في تحقيق الفوز في 11 مباراة توالياً «9 هزائم مقابل تعادلين».

البرازيل
أميركا
كرة السيدات
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