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الرياضة

أنشيلوتي يعترف: خسارة الريال أمام أرسنال «قاسية»!

أنشيلوتي يعترف: خسارة الريال أمام أرسنال «قاسية»!
9 ابريل 2025 12:19

لندن (د ب أ)

وصف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، خسارة فريقه أمام أرسنال 0-3 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بأنها «هزيمة قاسية».
وقال أنشيلوتي في تصريحاته بالمؤتمر الذي أعقب المباراة، والتي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «كانت هزيمة قاسية، لم نتوقع هذا، كان الفريق جيداً ومنظماً في الشوط الأول، وبعد الهدفين من الكرات الثابتة، انهار الفريق ذهنياً وبدنياً، وكان من الصعب إنهاء المباراة لأننا لم نرد كما نفعل دائماً، آخر 30 دقيقة كانت سيئة للغاية، هناك تقييمان، كنت راضياً أثناء التعادل، ولكن شعرت بالاستياء بعد رد الفعل على الهدفين».

 

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وأضاف: «علينا بذل قصارى جهدنا للتعافي، فرصنا ضئيلة جداً، لكن علينا المحاولة وسنفعل بكل ما أوتينا من قوة، لنرى إن كنا قادرين على ذلك، يبدو أن لا أمل بعد هذه الليلة، لكن في كرة القدم، الأمور تتغير دائماً، ولم يتوقع أحد أن يسجل أرسنال هدفين من ركلات حرة، لكن كل شيء وارد، الأمر صعب للغاية، لكن مثل هذه الأمور حدثت في البرنابيو».
ولدى سؤاله عن أسباب تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني، أجاب أنشيلوتي: «من الصعب شرح ذلك، لم يكن هناك رد فعل موحد، وحاولنا بشكل فردي، سيطروا بشكل أفضل على الكرة والنتيجة».
وعن أداء أرسنال في المباراة، قال أنشيلوتي: «أظهروا اليوم الأداء الأفضل، والجودة الأعلى، والمستوى البدني العالي، تفوقوا علينا في كثير من الأمور، وعندما يتعلق الأمر بالانتقادات، علينا أن نكون صادقين تماماً، لم يكن أداؤنا سيئاً في أول ساعة، قدمنا أداء جيداً في الشوط الأول».

ريال مدريد
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
كارلو أنشيلوتي
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