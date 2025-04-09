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الرياضة

مدافع ميلان يخضع لجراحة

مدافع ميلان يخضع لجراحة
9 ابريل 2025 12:33

 
لندن (د ب أ)

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خضع كايل ووكر، مدافع ميلان الإيطالي، لعملية جراحية، بعدما أصيب بكسر في مرفقه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن الفريق الإيطالي اتخذ قراراً سريعاً بإخضاع المدافع الإنجليزي الدولي «34 عاماً» لجراحة لتسريع عملية تعافيه من الإصابة.
وذكر النادي في بيان: «يمكن لميلان التأكيد أن كايل ووكر تعرض لكسر في مرفقه الأيمن، لضمان تعافي أفضل، وتقليص مدة التعافي، خضع اللاعب لعملية جراحية في ميلانو».
وأضاف النادي: «سارت العملية بشكل جيد، ويبدأ كايل عملية إعادة التأهيل بشكل فوري».
وانتقل ووكر إلى إيطاليا معاراً من مانشستر سيتي في يناير، وشارك في 12 مباراة.
 

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كايل ووكر
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