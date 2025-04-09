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الرياضة

كومباني: بايرن ميونيخ يتمسك الفرصة الكاملة أمام إنتر ميلان

كومباني: بايرن ميونيخ يتمسك الفرصة الكاملة أمام إنتر ميلان
9 ابريل 2025 12:35

 
ميونيخ (د ب أ)

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أعرب فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن ثقته بالتأهل للدور التالي في دوري أبطال أوروبا، رغم خسارة فريقه أمام إنتر ميلان 1-2، في ذهاب دور الثمانية بالبطولة.
وأهدر البايرن، خاصة المهاجم هاري كين الذي سدد كرة في القائم، العديد من الفرص في المباراة، ووضع لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان في المقدمة مع نهاية الشوط الأول. وتعادل توماس مولر، الذي سيرحل عن البايرن بنهاية الموسم، في الدقيقة 85، ولكن البديل ديفيد فراتيسي سجل هدف الفوز لإنتر في الدقيقة 88.
وتُعد الخسارة هي الأولى لبايرن ميونيخ في أوروبا على ملعب «أليانز أرينا» الذي يستضيف المباراة النهائية في مايو المقبل، في آخر أربعة أعوام.
وقال كومباني لـ «أمازون برايم»: «في الشوط الأول أتيحت لنا فرص لتسجيل هدفين أو ثلاثة وربما أكثر، كنا خطيرين، لعبنا بشجاعة، ومن المؤسف أن يسجل إنتر ميلان هدفاً في اللحظات الأخيرة».
وأضاف: «سنحصل على فرص في ميلانو- هذا هو شعورنا».
ويتجه البايرن إلى سان سييرو الأربعاء المقبل، ولكن قبلها عليه أن يستضيف بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني السبت المقبل.
وقال كومباني: «هذه هي النتيجة، إنها مجرد نتيجة الشوط الأول، نثق بشكل كامل في فرصتنا في التأهل في ميلانو».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بايرن ميونيخ
إنتر ميلان
كومباني
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