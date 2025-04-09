«أجرد عذبة» يطارد «كأس العين»



عصام السيد (العين)



يسدل مضمار نادي العين للفروسية والرماية الستار على موسم سباقاته، في الساعة الخامسة مساء الخميس، حيث ينطلق الحفل الختامي، والذي يتألف من 9 سباقات، بمشاركة 134 خيلاً عربية أصيلة، فيما تبلغ الجوائز 570 ألف درهم.

وتقام ترشيحات الجماهير ابتداء من الشوط الثاني إلى الشوط الثامن، وتم رفع جوائزها إلى 50 ألف درهم في مكرمة جديدة لمضمار العين.

ويطارد «أجرد عذبة» صاحب التصنيف الأعلى جائزة المركز الأول في الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب كأس العين «قوائم» للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق وجوائزه 100 ألف درهم.

وتتجه الأنظار نحو «آر بي موني ميكر» لخطف جائزة المركز الأول في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق «هيبة» على لقب العين سبرنت، وجوائزه 100 ألف درهم.

ويتصدر «أف ميعاد» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، وجوائزه 40 ألف درهم.

وتتجه الأنظار نحو «شاطح» لحصد المركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، وجوائزه 40 ألف درهم.

وسيكون الصراع متكافئاً بين «فادية الوثبة»، و«أستاذا»، و«أفهم» في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر لخيول التكافؤ تصنيف صفر إلى 90، في عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

ولن يتنازل «سير الغربية» عن المركز الأول في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.

وسيكون «لود دولاجاردير» رقماً صعباً في الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.

ويواجه المتطور «إيوان» تحدي «خنجر» في الشوط السابع لمسافة 1600 متر لخيول التكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف صفر إلى 80، وجوائزه 70 ألف درهم.

وسيكون الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، لخيول التكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف صفر إلى 70 وجوائزه 70 ألف درهم متكافئاً بين «الطريف»، و«نبراس» و«نجم مسقط».



الترشيحات

1ـ أجرد عذبة، آر بي بيرن، ناصف

2ـ ميعاد، أرغد، سنام

3ـ شاطح، روفان، المبارك

4ـ أستاذا، أفهم، فادية الوثبة

5ـ سير الغربية، مكافح، الفايز مديسون

6ـ لود دولاجادير، شامس صافنات، بودلير دوغزال

7ـ إيوان، طحان، خنجر

8ـ الطريف، نبراس، نجم مسقط

9ـ موني ميكر، يبرهن، التبر