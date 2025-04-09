«يو إف سي».. «حياكم في أبوظبي» 26 يوليو

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد العاصمة أبوظبي لأجواء التشويق والإثارة مع انطلاق ليلة النزال من «يو إف سي»، منظمة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً، يوم السبت 26 يوليو المقبل في الاتحاد أرينا على جزيرة ياس، لتكون الفعالية الـ 21 للمنظمة، التي تستضيفها أبوظبي منذ عام 2010.

وكشفت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن الباقات الحصرية للفنادق والتذاكر المخصصة للمشجعين الراغبين في خوض تجربة فريدة خلال فعالية ليلة النزال، ما يمنحهم فرصة الحصول على التذاكر مبكراً قبل طرحها للبيع أمام الجمهور.

واستضافت أبوظبي اثنتين من فعاليات «يو إف سي» عام 2024، بما فيها ليلة النزال من يو إف سي «ساندهاجن ضد نورمحمدوف» في أغسطس، والتي فاز فيها نورمحمدوف بقرار الحكام ليضمن فرصته في المنافسة على لقب فئة وزن البانتام، وبعدها بشهرين ونصف، انطلقت فعالية يو إف سي 308 «توبوريا ضد هولواي»، والتي نجح فيها إيليا توبوريا بالفوز على ماكس هولواي والدفاع عن لقبه بعد فرض سيطرته التامة على مجريات النزال.

ويترقب الجمهور ليلة النزال في 26 يوليو المقبل، على أن يتم تحديد تفاصيل بطاقة النزال وغيرها من المعلومات خلال الأسابيع المقبلة.

وتضمن باقات الإقامة الفندقية والتذاكر التجربة الأروع لعشاق الفنون القتالية المختلطة في إحدى أكثر الفعاليات الرياضية القتالية المرتقبة في العالم، لا سيما وأنها تمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بحماسة فعاليات «يو إف سي»، إلى جانب وجهات الترفيه والاستجمام المتنوعة في أبوظبي.

وتشتهر أبوظبي بأنها أحد أبرز الوجهات العالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية المميزة، وتمنح المشجعين من المنطقة وخارجها أجواءً حماسية لا تضاهى. وتضفي الباقات الحصرية لفعالية ليلة النزال من يو إف سي، والتي تشمل الإقامة الفندقية وتذاكر الفعالية، مزيداً من التميز إلى تجربة زيارة الإمارة والاستمتاع بأجواء لا تُنسى في عالم الفنون القتالية المختلطة.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومنظمة يو إف سي قد أعلنتا عن تمديد تعاونهما الحالي حتى عام 2028، بما يضمن استمرار استضافة فعاليات يو إف سي في العاصمة الإماراتية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعزز هذا التعاون مكانة أبوظبي كمركز عالمي للرياضات القتالية، حيث استقطبت أكبر النجوم الإقليميين والعالميين، وبموجب هذه الشراكة، تعود فعالية ليلة النزال من يو إف سي إلى أبوظبي في 26 يوليو المقبل، لتقدم للجماهير فرصة أخرى للاستمتاع بمشاهدة منافسات الفنون القتالية المختلطة عالمية المستوى.