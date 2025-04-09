الإمارات ترفع الحصاد إلى 5 ميداليات في «الخليجية الشاطئية»



مسقط (الاتحاد)



حصد فرسان منتخب التقاط الأوتاد «الميدالية البرونزية» لمسابقة فرق الرمح، ضمن النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية في عُمان «مسقط 2025»، فيما نالت السعودية «الذهبية»، وعُمان «الفضية»، ويضم المنتخب فهد شنوان الشمري، سيف مبارك الحارثي، محمد عبد الله حسين، خالد المسعود الهاشمي، وعيسى عبد المجيد البلوشي.

وارتفع حصاد الإمارات في الدورة إلى 5 ميداليات، منها 3 ذهبيات عن طريق عبدالله ناصر الحمادي الذي حصد ذهبيتي الطيران الشراعي «النزول على الهدف»، و«إطاحة الأقماع» (البولينج)، إضافة إلى ذهبية منتخب الشراع، ضمن فئة فرق الأوبتمست، كما حقق منتخب للرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق بالطيران الشراعي، إضافة إلى البرونزية لمنتخب التقاط الأوتاد.



وقال فهد شنوان الشمري: «مبروك للجميع الميدالية البرونزية في التقاط الأوتاد، والإنجاز يعود إلى العمل الجماعي وروح الفريق، كما لا ننسى أن النجاح تحقق بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه دولتنا الحبيبة، التي وفرت لنا كل الإمكانيات والتشجيع لبلوغ النجاح، ونتطلع إلى المزيد من التفوق في المستقبل».

وفي سباق 60 متراً عدواً لألعاب القوى، جاء محمد حسن خيري النوبي في المركز السادس بزمن 7.17 ثانية، وسالم علي حسن البلوشي في المركز الثامن بزمن 7.47 ثانية، كما خاضت فاطمة البلوشي منافسات 60 متراً عدواً، ونالت المركز الخامس بزمن 8.33 ثانية، ومهرة عبدالرحيم في المركز السابع بزمن 8.44 ثانية، وحقق سالم علي حسن البلوشي المركز الرابع في الوثب الطويل «6.55 متر».

وتتواصل يوم الخميس منافسات ألعاب القوى بمسابقات الوثب الثلاثي، والوثب العالي، والتتابع 4 في 60 متراً للرجال السيدات وسباق الميل، فضلاً عن التقاط الأوتاد بمسابقة الحلق والليمون وتد والتتابع.

ويلاقي منتخب كرة اليد الشاطئية يوم الخميس نظيره السعودي، فيما يلعب منتخب كرة القدم الشاطئية مع عُمان، ويواصل الشراع مشاركته في السباقات الفردية لجميع الفئات التي تختتم اليوم وتشهد تحديد المراكز الأولى وتوزيع الجوائز.

من ناحية أخرى، قام فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، يرافقه اللواء الدكتور محمد المر، وعبدالعزيز السلمان أعضاء مجلس إدارة اللجنة، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة، بزيارة مقر إقامة وفدنا الرياضي في مسقط للاطمئنان على البعثة، والاستعداد لخوض المنافسات المتبقية.

ونقل فارس محمد المطوّع تحيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى الوفد المشارك، مؤكداً متابعة جميع أعضاء اللجنة وإداراتها المختلفة لمشوار الرياضيين المشرف في الدورة والذين قدموا مستويات متميزة أبهروا بها الجميع، لتتضح جاهزيتهم الفنية والبدنية، مما انعكس على نتائجهم بصورة واضحة، ليصعدوا على منصات التتويج بكل جدارة واستحقاق.

وتعرف الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية إلى تجهيزات الوفد من النواحي كافة، سواءً الإدارية والتنظيمية أو الطبية، حيث تم الإطلاع على ما يقوم به الوفد من مهام يومية وترتيبات دورية، ضماناً لاستمرار التنسيق بين جميع فرق العمل، وتوفير الإمكانات اللازمة للرياضيين للتركيز في خوض منافساتهم بجميع الرياضات.

والتقط الوفد الرسمي صورة جماعية مع الرياضيين المشاركين باسم الدولة في المحفل الخليجي، مطالبين إياهم بمضاعفة الجهود في المنافسات المقبلة وزيادة حصاد الميداليات، بما يعزز ترتيب الإمارات في جدول الميداليات.