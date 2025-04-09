«كأس مينا» تنطلق بمشاركة 800 لاعب في 44 فريقاً من 12 دولة

دبي (الاتحاد)

تنطلق في ملاعب نادي ومنتجع جبل علي للجولف والرماية، منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين لكرة القدم، التي يشارك فيها أكثر من 800 لاعب يمثلون 44 فريقاً من 12 دولة في مختلف قارات العالم يتقدمهم فريق نورويتش الإنجليزي، ملبورن الأسترالي، كورينثيانز البرازيلي، كولومبوس الأميركي، رينجرز الأسكتلندي، والقادسية السعودي والتي تستمر منافساتها من 11 إلى 13 أبريل الجاري.

ويشارك في البطولة أكثر من 800 لاعب من 5 فئات عمرية من 12 إلى 16 سنة من 6 قارات مختلفة، من بينهم 22 فريقاً من أوروبا وأفريقيا والهند والأميركتين الشمالية والجنوبية، يتنافسون أمام 22 فريقاً من الأكاديميات الحكومية والخاصة في الدولة، والتي يبرز منها شباب الأهلي والنصر والوصل والجزيرة وأكاديمية مانشستر سيتي وغيرها، مما يمثل فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات قوية والاحتكاك مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة، مما يساهم في رفع مستوياتهم الفنية وزيادة خبراتهم في اللعب والتنافس.

وتضمن فعاليات البطولة أيضاً حفل استقبال للمشاركين وورشة عمل، يتحدث فيها عدد من خبراء التدريب ومدربو عدد من الفرق المشاركة من أصحاب التجارب الناجحة.

واختارت اللجنة المنظمة سفيرين للبطولة، حيث تم اختيار لوكاس بيمينتا، مدافع منتخبنا الوطني ونادي الوحدة ليكون السفير المحلي، فيما سيواصل نجم توتنهام ومانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق تيدي شيرينجهام دوره سفيراً دولياً للبطولة، حيث سيواصل دوره في تحفيز وإلهام الناشئين للسير في طريق التميز والتألق وخوض تجربة احترافية ناجحة.

وسيتم بث هذا الحدث المثير مباشرة على قناة كأس مينا على يوتيوب، مما يتيح للمشجعين من جميع أنحاء العالم متابعة المنافسات في الوقت الفعلي، وتتاح الملاعب بالمجان للجمهور مع إمكانية الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات التي ستقام على هامش البطولة.