«أبيض الناشئين».. اختبار مصيري أمام فيتنام لحسم بطاقة المونديال

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يرفع منتخب الناشئين لكرة القدم شعار «التأهل الرابع» إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، حينما يواجه منتخب فيتنام عند السابعة مساء اليوم، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لمنافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، والمقامة حالياً في السعودية، وتشهد المباراة الثانية في التوقيت ذاته مواجهة اليابان وأستراليا على استاد عكاظ.

ويدخل «أبيض الناشئين» مواجهة الليلة مدفوعاً بمعنويات الفوز الثمين على أستراليا بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية، عقب خسارته في الجولة الأولى أمام اليابان 1-4، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف اليابان المتصدرة بـ 4 نقاط، فيما تملك فيتنام نقطتين في المركز الثالث، وأستراليا نقطة واحدة في المركز الأخير، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة في المجموعة الثانية.

ويأمل منتخبنا في حصد نقاط الفوز أمام فيتنام لضمان التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي، والذي يضمن بدوره بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، حيث تتأهل المنتخبات الثمانية الأوائل في البطولة، لتنضم إلى قطر مستضيفة «المونديال»، والذي يشهد مشاركة 48 منتخباً.

ولن تكون مهمة «أبيض الناشئين» الساعي لوصول رابع إلى نهائيات كأس العالم بعد نسخ إيطاليا 1991، نيجيريا 2009، الإمارات 2013، سهلة أمام منتخب فيتنام، الساعي بدوره إلى أول تأهل في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، خلال مشاركته الثامنة في كأس آسيا تحت 17 عاماً، علماً بأنه تخطى دور المجموعات مرتين فقط في مشاركاته السابقة.

وتشهد تشكيلة «الأبيض»، غياب لاعب الوسط علي الجسمي للإيقاف بعد نيله بطاقة حمراء أمام أستراليا، فيما يستعيد خدمات المدافع أحمد إكرامي الذي شارك أساسياً أمام اليابان، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية عبد الله حاتم.

وأكد ماجد سالم، مدرب المنتخب الوطني، صعوبة المواجهة، قائلاً: «كنا نعلم منذ البداية أن القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة، ولن تكون هناك مباريات سهلة. نواجه الآن خصماً عنيداً، وسنلعب وفقاً لنقاط قوتنا من أجل الفوز والتأهل».

من جهته، طالب كريستيانو رولاند، مدرب فيتنام، لاعبيه بإظهار العزيمة نفسها التي قدموها سابقاً، وقال: «سنتعامل مع المباراة بأسلوبنا نفسه في المباراتين السابقتين، نعلم أن المواجهة صعبة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النتيجة المرجوة».

بطاقة المباراة

الإمارات - فيتنام

الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية – الطائف

التوقيت: 19:00

الجولة: الثالثة

المجموعة: الثانية