كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز «5 نجوم» تنطلق الخميس

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الخميس فعاليات بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، من فئة التصنيف الدولي الرفيع 5 نجوم، التي يستضيفها نادي أبوظبي للفروسية، خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل الجاري، وتتزامن معها بطولة دولية للقفز من فئة النجمتين، وتأتي في ختام فعاليات البطولات الدولية لقفز الحواجز التي شهدتها العديد من ميادين الفروسية في الإمارات خلال الموسم الحالي، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتبدأ فعاليات البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 2.3 مليون درهم، بإجراءات الفحص البيطري 216 خيلاً بصحبة 126 فارساً وفارسة من 21 دولة حول العالم، منها 72 خيلاً للمشاركة بصحبة فرسانها في 6 أشواط دولية من فئة الخمس نجوم، تقام خلال أيام البطولة بواقع منافستين في كل يوم، وتنطلق في الرابعة من عصر بعد غدٍ «الجمعة»، وعلى 144 خيلاً للمشاركة في 7 أشواط دولية من فئة النجمتين، وتبدأ في الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وعلق المهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، رئيس البطولة قائلاً: «تُمثل بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز ختاماً رائعاً لبرنامج البطولات الدولية في الإمارات خلال الموسم، حيث تُختتم بإحدى منافسات كأس رئيس الدولة الدولية لقفز الحواجز، وبمشاركة نخبة من الفرسان العالميين، للفوز بألقابها وبجوائزها القيّمة، تُؤكد البطولة التزام أبوظبي الراسخ بالتميّز في رياضة الفروسية، وإبراز مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي لرياضة قفز الحواجز».

وتقدم الشيبه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، على دعم سموه المتواصل، وتوجيهاته التي مكّنت نادي أبوظبي بأن يصبح وجهة رائدة في عالم الفروسية، ونتطلع للإعلان عن فعاليات مميزة قادمة».

ويترأس لجنة تحكيم البطولة الدولي، أشرف جابر الليثي، بمعاونة 6 محكمين دوليين، والحكم الألماني استيفن النبروش موفد الاتحاد الدولي للبطولة، ومسارات المنافسات يصممها الأيرلندي الدولي آلان واد، بمعاونة 5 مصممين دوليين، والميادين يتولى مهمة الإشراف عليها الإيراني الدولي علي مهاجر، بمساعدة 6 مشرفين دوليين، أحدهم موفد الاتحاد الدولي للفروسية.

ورشحت بعض من أسماء الفرسان المحترفين، الذين ينتظر مشاركتهم في الحدث الرياضي الكبير، من أمثال الفارس الأيرلندي سيان أوكونور، وعبد القادر سعيد من بلجيكا، وكيفن ستاوت من فرنسا، وعبد الكبير ودار من المغرب وأحد فرسان بطولة كأس العالم لقفز الحواجز في بازل سويسرا قبل أيام، وديفيد ويل من ألمانيا، ووليم فونيل من بريطانيا، والشقيقان تريفور وشين برين من أيرلندا وغيرهم، هذا إلى جانب مجموعة من فرسان القفز المحترفين من دول المجموعة الإقليمية السابعة، وفي مقدمتهم فرسان القفز وفريق الإمارات لقفز الحواجز، ومن المنتظر تقديمهم استعراضات راقية ومثيرة تجسّد جوهر رياضة قفز الحواجز.