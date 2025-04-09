استقالة جماعية لشركة الكرة بنادي النصر

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تقدم مجلس إدارة نادي النصر بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي؛ تقديراً لجهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية، وكشف النادي عن تولي مجلس الإدارة الحالي مهام الإشراف المباشر على أعمال شركة الكرة، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بقرار من رئيس النادي.

وشهدت الساعات الماضية تقديم استقالات جماعية من مجلس إدارة شركة الكرة، برئاسة عبد الله سالم بن طوق، ومحمد عتيق ثاني «النائب الأول»، وعادل محمد شاكري «النائب الثاني»، إضافة إلى الأعضاء عبد الله أحمد الطاير، والدكتور حمد رحمة الفلاسي.

وكان عبد الله سالم بن طوق قد تولى، في نوفمبر 2022، رئاسة لجنة الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم وفريق تحت 21 عاماً، عقب استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق محمد أحمد المرّي، قبل أن يصدر قرار رئيس النادي في فبراير 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم برئاسة ابن طوق.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أداءً متذبذباً خلال الموسم الحالي 2024 - 2025، إذ اكتفى بتحقيق لقب «كأس السوبر الإماراتي القطري»، بعد فوزه الكبير على قطر القطري بنتيجة 5-1، في الوقت الذي ودّع فيه نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية.

وفشل «العميد» في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، كما غادر مبكراً بطولتي كأس رئيس الدولة من دور الـ16، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي.

ويحتل النصر حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 27 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز في 8، وتعادل في 3، وخسر 9 مباريات.