ماتيتش: أونانا «الحارس الأسوأ» في مانشستر يونايتد



ليون (د ب أ)



وصف نيمانيا ماتيتش، لاعب ليون الفرنسي لكرة القدم، أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأنه واحد من أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد».

ويأتي ذلك في رد فعل غاضب على ادعاء الحارس بأن الفريق الإنجليزي «أفضل بكثير» من أولمبيك ليون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فريق مانشستر يونايتد يتوجه إلى ملعب جروباما لخوض مباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الخميس.

وقال أونانا عقب ديربي مدينة مانشستر يوم الأحد، إن التغلب على ليون، الذي يتواجد في المركز الخامس بالدوري الفرنسي «لن يكون سهلاً، ولكني أعتقد أننا أفضل منهم بكثير».

وتم إبلاغ ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد السابق وليون الحالي، بشأن هذه التصريحات عشية يوم مباراة الذهاب.

وقال ماتيتش، موجهاً حديثة لمراسل: «كما تعرف، أنا أحترم الجميع، ولكن لكي تقول شيئاً مثل هذا يجب أن تثبت كلامك».

وأضاف: «إذا كنت أحد أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد، فأنت تحتاج لاختيار كلماتك بعناية».

وقال: «لو قال هذا ديفيد دي خيا، أو بيتر شمايكل، أو إدوين فان دير سار، حينها كنت سأشكك في نفسي».

وأضاف: «ولكن إذا كنت أحد أسوأ الحراس، من حيث الإحصاءات، في تاريخ مانشستر يونايتد الحديث، فأنت بحاجة لأن تثبت نفسك أولاً قبل أن تقول هذا، سنرى ما سيحدث».