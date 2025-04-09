أوباميكانو يعود إلى «التدريبات الخفيفة» مع بايرن ميونيخ



ميونيخ (د ب أ)



عاد دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، للمشاركة في تدريبات خفيفة، في أنباء جيدة للفريق الذي يعاني من عدة إصابات، وذكر البايرن أن أوباميكانو ركض بعض اللفات في ملعب التدريبات.

وتحدث النادي عن «خطوة أولى» نحو العودة بعد أن تم تشخيصه بالإصابة بوجود أنسجة مفككة في ركبته بنهاية مارس الماضي.

ولم يعلن البايرن، متصدر الدوري الألماني والمنافس بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، عن الموعد الذي سيتمكن فيه اللاعب من اللعب مرة أخرى.

ويمكن أن يكون ألكسندر بافلوفيتش هو أول لاعب يتمكن من العودة للمباريات، حيث كان قد غاب منذ أواخر فبراير الماضي، بسبب إصابته حمى الغدد الليمفاوية.

ويتدرب اللاعب حالياً وهناك إشاعات بأنه قد يعود للفريق يوم السبت المقبل في مباراته أمام بوروسيا دورتموند.

وفي الوقت نفسه، لم يتضح بعد ما إذا كان الحارس مانويل نوير سيتمكن من اللحاق بمباراة الإياب أمام إنتر ميلان 16 أبريل الجاري، بعد إصابته في ربلة الساق (السمانة)، حيث يتعين على البايرن أن يقلب تأخره في مباراة الذهاب 1-2، للوصول للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب صانع الألعاب جمال موسيالا لعدة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، ويغيب ألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو لعدة أشهر بعد إصابة الأول في الرباط الصليبي والثاني بكسر في عظم مشط القدم.