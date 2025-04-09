«تحدي الإمارات» يجمع نجوم العالم للجولف



عجمان (الاتحاد)



تنطلق يوم الخميس بطولة تحدي الإمارات للجولف، والتي تتواصل إلى الأحد المقبل في نادي الزوراء للجولف، وتقام بالتعاون بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية، ضمن منافسات جولة «هوتيل بلانر» العالمية، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم، يتنافسون على جوائز 300 ألف دولار.

ويعقب البطولة التي تقام في عجمان، إقامة بطولة تحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية والجولف من 17 إلى 20 أبريل، تحظى البطولتان بدعم من أرينا ومقرها الإمارات، ومجموعة الليث، وهما شركتان تشاركان الالتزام بالممارسات المستدامة، وإي جولف ميجاستور، كما يقدم مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، دعماً إضافياً لبطولة تحدي أبوظبي.

وتشكل البطولة فرصة للاعبي منتخبا لمواجهة أقوى المواهب العالمية، وأعلن اللاعب ريان أحمد عن تطلعه لانتهاز الفرصة، وقال: «أشعر بجاهزية كاملة في التدريبات قبل بداية المنافسات، والملعب مثالي من المنظمين، سبق أن شاركت في هذه البطولات الدولية في العام الماضي، مما يمنحني الثقة لتقديم الأفضل في هذا العام، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها لي اتحاد الجولف، من خلال الدعم للمشاركة في البطولات الاحترافية الكبيرة».

وقال أحمد سكيك قائد المنتخب: «إقامة البطولتين في الدولة، تمنح لاعبي المنتخب فرصة مثالية من أجل تطوير الأداء للمستقبل، وأتطلع إلى لاستفادة من المقاعد المتاحة لنا للمشاركة في الجولة واكتساب الخبرة من أجل المضي قدماً نحو الاحتراف كاملاً، وثقتي بنفسي كبيرة للغاية».

وتقام البطولتان في عجمان والعين، ضمن روزنامة حافلة لجولة هوتيل بلانر هذا العام، يضم 29 بطولة تقام عبر ثلاث قارات في 18 دولة مختلفة، وبدأ الموسم في جنوب أفريقيا في يناير الماضي، على أن يتواصل حتى أكتوبر المقبل، يعبر خلالها دول إسبانيا، والدنمارك، وسويسرا، والتشيك، وفرنسا، والنمسا، وألمانيا، وأسكتلندا، وإيرلندا، وفنلندا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وإيطاليا، والهند، والصين، على أن يكون الختام في مايوركا في إسبانيا.

ويتنافس اللاعبون على جوائز 9 ملايين يورو هذا الموسم، إذ يبلغ الحد الأدنى للجوائز في كل بطولة أوروبية 300 ألف يوور، مما يعني زيادة الجوائز لـ16 بطولة في عام 2025.

ويتنافس اللاعبون للحصول على المراكز الأول في التصنيف الخاص بهذه الجولة، من أجل الحصول على بطاقات المشاركة الدائمة في جولة «دي بي ورلد» في العام المقبل، إذ تعتبر الجولة مؤهلة إلى جولة «دي بي ورلد» الأعلى تصنيفاً، والتي تقام سنوياً بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وتحمل شعار «السباق إلى دبي».