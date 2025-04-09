الأربعاء 9 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

48 فريقاً في الأدوار النهائية بدورة «الألعاب الجامعية»

48 فريقاً في الأدوار النهائية بدورة «الألعاب الجامعية»
9 ابريل 2025 18:29


أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يشهد في مومباي الإعلان عن افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في مدينة بنغالور
رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان تعزيز علاقات البلدين في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة


انطلقت الأدوار النهائية للنسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، وسط منافسة قوية، وتبحث الفرق المشاركة عن مواصلة المشوار إلى المباريات النهائية التي تقام في أبوظبي 19 و20 أبريل الجاري، وتحديداً في نادي الجزيرة على استاد محمد بن زايد، والصالة الرياضية «مبادلة دوم».
ويتنافس 48 فريقاً في الأدوار النهائية، بعدما بلغ المشاركون في الدورة 1585 طالباً وطالبة من 28 جامعة، وتنافسوا على مدار الفترة الماضية في التصفيات التي تقام في مختلف مواقع الدولة.
وشهدت انطلاقة ربع نهائي كرة القدم للطلاب، فوز الجامعة الأميركية في الشارقة على جامعة دبي 4-1، و«الشارقة» على «روتشستر للتكنولوجيا» 8-0، وأقيمت المباراتان على ملاعب جامعة الشارقة، علماً بأن المنافسات تقام في مختلف الجامعات في أبوظبي ودبي والشارقة والعين.
وتتواصل منافسات ربع نهائي الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، والتي تنظمها شركة أبوظبي للترفيه، إحدى شركات مبادلة، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من سلوشنز+ ومجموعة إم بي إم إي.
وفي كرة السلة للطلاب، اليوم تلتقي «نيويورك» مع «روتشستر للتكنولوجيا»، و«الجامعة الأميركية في دبي» مع «جامعة زايد»، و«جامعة الشارقة» مع «جامعة أبوظبي»، و«جامعة ولونجونج» مع «الجامعة الكندية في دبي»، وفي كرة السلة للطالبات، تلتقي «الجامعة الأميركية في دبي» مع «جامعة خليفة»، و«جامعة أبوظبي» مع «جامعة نيويورك»، و«جامعة الشارقة» مع «جامعة ميدلسكس»، و«جامعة الإمارات» مع «الجامعة الأميركية في الشارقة».

الإمارات
أبوظبي
الألعاب الجامعية
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يشهد في مومباي الإعلان عن افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في مدينة بنغالور
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد في مومباي الإعلان عن افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في مدينة بنغالور
اليوم 20:19
رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان تعزيز علاقات البلدين في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان تعزيز علاقات البلدين في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة
اليوم 20:14
سان جيرمان وأستون فيلا.. من يحسم المواجهة الأولى تاريخياً؟
الرياضة
سان جيرمان وأستون فيلا.. من يحسم المواجهة الأولى تاريخياً؟
اليوم 20:13
سيمبا يطيح المصري من «الكونفيدرالية»
الرياضة
سيمبا يطيح المصري من «الكونفيدرالية»
اليوم 20:10
47 شركة عالمية تبدي اهتمامها بتطوير المرحلة السابعة من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»
اقتصاد
47 شركة عالمية تبدي اهتمامها بتطوير المرحلة السابعة من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©