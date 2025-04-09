48 فريقاً في الأدوار النهائية بدورة «الألعاب الجامعية»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت الأدوار النهائية للنسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، وسط منافسة قوية، وتبحث الفرق المشاركة عن مواصلة المشوار إلى المباريات النهائية التي تقام في أبوظبي 19 و20 أبريل الجاري، وتحديداً في نادي الجزيرة على استاد محمد بن زايد، والصالة الرياضية «مبادلة دوم».

ويتنافس 48 فريقاً في الأدوار النهائية، بعدما بلغ المشاركون في الدورة 1585 طالباً وطالبة من 28 جامعة، وتنافسوا على مدار الفترة الماضية في التصفيات التي تقام في مختلف مواقع الدولة.

وشهدت انطلاقة ربع نهائي كرة القدم للطلاب، فوز الجامعة الأميركية في الشارقة على جامعة دبي 4-1، و«الشارقة» على «روتشستر للتكنولوجيا» 8-0، وأقيمت المباراتان على ملاعب جامعة الشارقة، علماً بأن المنافسات تقام في مختلف الجامعات في أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

وتتواصل منافسات ربع نهائي الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، والتي تنظمها شركة أبوظبي للترفيه، إحدى شركات مبادلة، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من سلوشنز+ ومجموعة إم بي إم إي.

وفي كرة السلة للطلاب، اليوم تلتقي «نيويورك» مع «روتشستر للتكنولوجيا»، و«الجامعة الأميركية في دبي» مع «جامعة زايد»، و«جامعة الشارقة» مع «جامعة أبوظبي»، و«جامعة ولونجونج» مع «الجامعة الكندية في دبي»، وفي كرة السلة للطالبات، تلتقي «الجامعة الأميركية في دبي» مع «جامعة خليفة»، و«جامعة أبوظبي» مع «جامعة نيويورك»، و«جامعة الشارقة» مع «جامعة ميدلسكس»، و«جامعة الإمارات» مع «الجامعة الأميركية في الشارقة».