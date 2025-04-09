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الرياضة

5 أندية إنجليزية على الأقل في «أبطال 2026»

5 أندية إنجليزية على الأقل في «أبطال 2026»
9 ابريل 2025 19:12

 
لندن (أ ف ب)

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أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن فوز أرسنال على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3-0 في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا يعني أن 5 أندية إنجليزية على الأقل تتنافس في المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.
ويمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بطاقة إضافية في دوري أبطال أوروبا للدوريين اللذين يحققان أفضل النتائج هذا الموسم على الساحة الأوروبية.
وتشارك 5 فرق إنجليزية في ربع نهائي المسابقات الأوروبية المختلفة، أرسنال وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الأوروبي «يوزروبا ليج»، وتشيلسي في كونفرنس ليج.
وتتفوق إنجلترا على إسبانيا وإيطاليا في تصنيف «اليويفا».
وضمِن فوز «المدفعجية» في ذهاب ربع النهائي حصول إنجلترا حسابياً على أحد هذين المقعدين، وبالتالي فإن الفريق الذي ينهي الموسم الحالي في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يخوض مباشرة دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، وليس فقط أصحاب المراكز الأربعة الأولى.
من الناحية النظرية، قد يكون لدى إنجلترا ما يصل إلى 7 ممثلين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل: الخمسة الأوائل في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام إذا فاز أحدهما بالدوري الأوروبي، بالإضافة إلى أستون فيلا إذا أنهى الموسم خارج الخمسة الأوائل في الدوري المحلي وتوج بلقب المسابقة القارية العريقة.
وقبل سبع مراحل من نهاية الموسم، يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة أمام أرسنال وضمنا بشكل كبير البطاقتين الأوليين لدوري الأبطال الموسم المقبل، لكن هناك منافسة شرسة على المراكز المتبقية حيث تفصل ست نقاط فقط بين نوتنجهام فوريست الثالث (57 نقطة)، أستون فيلا السابع (51 نقطة).
يتقاسم تشيلسي ونيوكاسل المركز الرابع برصيد 53 نقطة لكل منهما مع مباراة مؤجلة للأخير، ويتفوقان بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي السادس (52 نقطة).

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