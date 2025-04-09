ألكاراز إلى ثمن النهائي في مونتي كارلو



مونتي كارلو (أ ف ب)



عوض الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً تأخره بمجموعة ليبلغ الدور ثمن النهائي من دورة مونتي كارلو للماسترز ألف نقطة في التنس، عقب فوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (22) بنتيجة 2-6، 6-0 و6-1 ضمن الدور الثاني.

ويلتقي ألكاراز الذي حقق فوزه الأول على الإطلاق في دورة مونتي كارلو، في الدور المقبل، الألماني دانيال ألتماير (84) الفائز على الفرنسي ريشار جاسكيه 7-5 و5-7 و6-2.

وكان الظهور الوحيد سابقاً للإسباني في دورة مونتي كارلو انتهى بالخسارة أمام الأميركي سيباستيان كوردا بعد ثلاث مجموعات في عام 2022.

قال ألكاراز (21 عاماً) الذي حقق فوزه الـ16 مقابل 4 هزائم في العام الحالي مستهلاً أيضاً مشواره على الملاعب الرملية بطريقة إيجابية «لم أبدأ المباراة بشكل جيد، ارتكبت العديد من الأخطاء، وتركته يلعب في عمق الملعب، ويسيطر على النقاط».

وأضاف «أدركت أنه عليّ تغيير أسلوبي، واللعب بشراسة أكبر، وتقديم أدائي الخاص في التنس: كرات ساقطة، والتوجه نحو الشبكة، والتحلي بحماسة أكبر، كان التغيير الأهم هو إعادة الكرة، حيث حاولت أن أعيد الكرة بشكل أفضل ودفعه بقوة».

ويشارك ألكاراز في دورة مونتي كارلو عقب نتائج متفاوتة في الأراضي الأميركية، حيث بلغ نصف نهائي دورة إنديان ويلز قبل أن يخرج من الدور الثاني في دورة ميامي بخسارته أمام البلجيكي دافيد جوفان (56).

بعدما استهل المباراة بكسر إرسال منافسه بينما كانت النتيجة متعادلة 1-1، خسر ألكاراز أربعة أشواط متتالية ما أتاح لسيروندولو في حسم المجموعة الافتتاحية بسهولة نسبية.

وضرب الإسباني الذي أعفي من خوض الدور الأول، بقوة في المجموعة الثانية، حيث عمد إلى تضييق الخناق أكثر على منافسه الأرجنتيني من خلال سرعة التحرك والسيطرة على الملعب، ليفوز بستة أشواط متتالية حاسما إياها 6-0.

وفي المجموع الثالثة والفاصلة، كسر بطل رولان جاروس 2024 إرسال الأرجنتيني ليتقدم 2-1، قبل أن يواصل سيروندولو ارتكاب الهفوات ليتمكن ألكاراز من حسم المباراة بعد ساعة و38 دقيقة.

وانضم الروسي أندري روبليف إلى ركب المتأهلين بفوزه على الفرنسي جايل مونفيس 6-4 و7-6.