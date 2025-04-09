مدافع أرسنال لم يشاهد رايس يسجل من «ركلة حرة»!



لندن (د ب أ)

أكد ويليام ساليبا مدافع أرسنال أنه لم يسبق له مشاهدة زميله ديكلان رايس يسجل من ركلة حرة، بعدما سجل الأخير هدفين رائعين من ركلة حرة، في فوز أرسنال على ريال مدريد.

سجل رايس أول وثاني ركلتين ثابتتين مباشرتين في مسيرته خلال 12 دقيقة في الشوط الثاني، ليقود أرسنال إلى فوز كبير بنتيجة 3- صفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

ولم يسبق أن سجل رايس هدفا من ركلة حرة على مدار 338 مباراة في مشواره وذلك قبل مباراة الثلاثاء.

كما فشل فريق ميكيل أرتيتا في هز الشباك من ركلة ثابتة مباشرة، منذ ما يقرب من أربع سنوات، وكان آخرها عن طريق القائد مارتن أوديجارد ضد بيرنلي في سبتمبر 2021.

وقال ساليبا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لأول مرة أرى هدفاً من ركلة حرة رائعة منذ ديسمبر».

وأضاف «لا نسجل الكثير من الركلات الحرة المباشرة، والآن سجل هدفين في مباراة كبيرة، أنا فخور به للغاية، ومتأكد من أنه سيفعلها مجدداً، لقد كان مذهلاً».

وأضاف المدافع الفرنسي «فخورون للغاية، لأننا كنا نعرف أن ريال مدريد لديه أفضل لاعب في العالم، لذلك نحن سعداء للغاية بالحفاظ على نظافة شباكنا على ملعبنا ووسط جماهيرنا».

وأشار ساليبا «رغم الفوز بثلاثة أهداف لكن المهمة لم تنته بعد، هناك احتمالات كثيرة واردة، سعينا للفوز، ونتطلع لفوز جديد لتأكيد تأهلنا في الأسبوع المقبل، ولا داع للخوف من الذهاب إلى ملعب برنابيو، نتطلع للفوز هناك».

واستطرد مدافع أرسنال «هذا الفوز يرفع معدلات الثقة لدينا، يجب أن نواصل بنفس الإيقاع، وبإمكاننا الفوز، رغم أن الفريق قوامه عناصر شابة، لقد كانت واحدة من أفضل الليالي في مشواري مع كرة القدم، وأتمنى ألا تكون الأخيرة».

ويستعد أرسنال لمباراة جديدة على ملعبه عندما يستضيف برنتفورد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، علماً بأنه يتأخر بفارق 11 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب قبل سبع جولات من خط النهاية، وذلك قبل أن يتوجه إلى مدريد لخوض مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.