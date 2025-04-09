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الرياضة

سيمبا يطيح المصري من «الكونفيدرالية»

سيمبا يطيح المصري من «الكونفيدرالية»
9 ابريل 2025 20:10

 
دار السلام (أ ف ب)

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ودع المصري البورسعيدي المصري كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إثر سقوطه 1-4 بركلات الترجيح أمام مضيفه سيمبا التنزاني، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم أصحاب الأرض 2-0 على الملعب الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام، في إياب الدور ربع النهائي، وكان المصري فاز ذهاباً بهدفين.
وكان المصري يمني النفس بمواصلة مشواره نحو اللقب، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على الأسبقية التي حققها ذهاباً، حيث تعرض إلى ضغط رهيب من الفريق التنزاني الذي آزره جمهور غفير، حيث أمطر المرمى المصري بوابل من الفرص والتصويبات.
وسجل الكونغولي الديموقراطي إيلي مبانزو إصابة السبق من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء (22).
وكاد صلاح محسن أن يدرك التعادل لولا تألق الحارس الغيني للفريق التنزاني موسى كامارا أمام رأسيته (25)، كما تألق الحارس كمارا مجدداً أمام تسديدة قوية من الجزائري عبد الرحيم دغموم (29).
وعزز الفريق المضيف تقدمه عبر ستيفن موكوالا الذي حول الكرة برأسه إلى شباك الحارس محمود جاد، إثر عرضية من محمد حسين (32).
وواصل الفريق التنزاني سيطرته في الشوط الثاني، حيث صدّت العارضة تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة أطلقها الكونغولي الديموقراطي لوامبا نجوما (54)، كما تصدى محمود جاد لتسديدة بعيدة من مبانزو (65).
واستمرت النتيجة على ما هي عليه، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث أهدر كل من ميدو جابر ومحمود حمادة ركلتين للفريق المصري، بينما نجح سيمبا في 4 محاولات.

مصر
المصري البورسعيدي
سيمبا التنزاني
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
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