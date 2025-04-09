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الرياضة

سان جيرمان وأستون فيلا.. من يحسم المواجهة الأولى تاريخياً؟

سان جيرمان وأستون فيلا.. من يحسم المواجهة الأولى تاريخياً؟
9 ابريل 2025 20:13

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يستضيف باريس سان جيرمان نظيره أستون فيلا، الأربعاء، في «حديقة الأمراء»، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهل يواصل فريق لويس إنريكي زخم فوزه بلقب الدوري الفرنسي؟.
وحسم سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، بفوزه 1-0 على أنجيه، ولم يُهزم الفريق في الدوري هذا الموسم، حيث تعتبر سلسلة مبارياته الـ28 رقماً قياسياً للنادي، ويحتاج الآن إلى 5 مباريات أخرى من دون هزيمة في الدوري، ليتجاوز الرقم القياسي «32 مباراة»، والذي حققه نانت في موسم 1994-1995.
وفي المقابل، يسعى فريق أوناي إيمري جاهداً لإنهاء الدوري الإنجليزي ضمن المراكز الأربعة الأولى، وبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويتمتع بأداء أوروبي متألق، إلا أن سان جيرمان يُمثل أحد أصعب الاختبارات الممكنة، ومن بين فرق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، لم يسجل سوى برشلونة (141) أهدافاً أكثر من باريس سان جيرمان (124) في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل سان جيرمان أعلى معدل أهداف متوقع (118.6)، وأكبر عدد من التسديدات (878)، والتسديدات على المرمى (365)، وأكبر عدد من الفرص الخطيرة (235)، وفاز سان جيرمان بـ 21 مباراة من أصل 23 مباراة، وسجل 73 هدفًا في عام 2025 (في جميع المسابقات)، وهو الفريق الأكثر فوزاً وتسجيلاً للأهداف بين فرق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا العام.
ويُعد عثمان ديمبيلي ركيزة أساسيةً في سان جيرمان، حيث سجل 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا، أي أكثر بهدف واحد من إجمالي أهدافه في 36 مباراة سابقة في البطولة.
وسجل الدولي الفرنسي 24 هدفاً وصنع هدفين في جميع المسابقات في عام 2025، وهو صاحب أكبر عدد من الأهداف وإجمالي المشاركات التهديفية (26) من أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا منذ بداية العام، وفي المقابل، فاز أستون فيلا بـ 13 مباراة في جميع المسابقات عام 2025، وهو رقم قياسي لم يحققه سوى 5 فرق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. كما سجل الفريق 37 هدفًا، وهو رقم قياسي لم يحققه سوى 9 فرق فقط.
تعد المواجهة هي الأولى بين سان جيرمان وأستون فيلا، ومباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي الثانية بين فريقين من فرنسا وإنجلترا خلال المواسم الثمانية الماضية «مانشستر سيتي 1-3 ليون في 2019-2020»، وسيكون فيلا رابع فريق إنجليزي بعد «أرسنال، مانشستر سيتي، وليفربول» يواجهه سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
يعد باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظاً للفوز بمباراة الذهاب، بنسبة 64.2%، واحتمالات التعادل 19.3%، وفوز أستون فيلا 16.5% 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
لويس إنريكي
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