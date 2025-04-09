كاميرات مثبتة على أجساد حكام «مونديال 2025»



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن حكام كأس العالم للأندية 2025، يتم تزويدهم بكاميرات مثبتة على أجسامهم، وتوجيههم لتطبيق قواعد جديدة للحد من إهدار الوقت من حراس المرمى، وسيكون استخدام الكاميرات تجريبياً، بعد أن وافق عليها الشهر الماضي مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المشرعة للرياضة.

ويستطيع المشجعون رؤية الأهداف والركلات الحرة والتدخلات والهجمات الهجومية من كاميرات الحكام فور حدوثها، وتشكل الكاميرات جزءاً من سماعة رأس الحكم، حيث تُثبّت الكاميرا على الأذن.

ويعتقد الفيفا» أن البطولة ستوفر ديناميكية جديدة للجماهير، فضلاً عن فرص تدريب الحكام، حيث قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم: «نعتقد أن هذه فرصة جيدة لتقديم تجربة جديدة للمشاهدين، من حيث الصور الملتقطة من منظور وزاوية رؤية لم يتم تقديمها من قبل».

وأضاف «إنها مزيج من الخبرة الجديدة للمذيعين ولأغراض التدريب أيضاً، إن إمكانية رؤية ما يراه الحكم أمر مهم في جلسة الاستماع، لتقييم كيفية اتخاذ الحكم للقرار، وما هي وجهة نظره، وما إلى ذلك»، بحسب«الفيفا»، وتحاول البطولة أيضاً الحد من إضاعة الوقت من قبل حراس المرمى، عبر منح ركلة ركنية للفريق المنافس، إذا احتفظ الحارس بالكرة لأكثر من 8 ثوان، وتنص القاعدة الحالية على أنه «يجب معاقبة حراس المرمى بركلة حرة غير مباشرة إذا استمروا في الإمساك بالكرة لأكثر من 6 ثوان»، وتنطلق كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً في أميركا 14 يونيو وتستمر إلى 13 يوليو.