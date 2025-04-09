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الرياضة

بوستيكوجلو: قيادة توتنهام إلى لقب «يوروبا ليج» لن توقف «تكهنات الرحيل»!

بوستيكوجلو: قيادة توتنهام إلى لقب «يوروبا ليج» لن توقف «تكهنات الرحيل»!
9 ابريل 2025 21:43

 
لندن (د ب أ)

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يبقى أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، مصمماً على تجاوز معاناته الأخيرة، وقيادة الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي، مضيفاً أن الأجواء العامة تتكهن برحيله عن الفريق الموسم المقبل.
ازدادت التكهنات حول مستقبل المدرب الأسترالي لأشهر، بعد فترة صعبة شهدت تراجع توتنهام للمركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط معاناة الفريق من كثرة الإصابات.
وأصبح لقب الدوري الأوروبي هو الفرصة الوحيدة لتوتنهام لإنقاذ موسمه، حيث يستعد الفريق اللندني لاستضافة أينتراخت فرانكفورت، الخميس، في ذهاب دور الثمانية. وأشار بوستيكوجلو إلى مقال رأي في صحيفة محلية قال إن الفوز باللقب الأوروبي لن يكون كافياً لضمان استمراره مع الفريق.
قال بوستيكوجلو في مؤتمر صحفي «كتب صحفي أنه حتى لو فزنا، فسأرحل، إنه تعبير عن شعور عام وليس استهدافاً لي، وإذا يعتبر هذا الأسلوب حافزاً، فإنه لن ينجح». وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «جئت إلى هذا النادي بهدف ورؤية واضحة لما يحتاجه الفريق وما يمكنني تقديمه، وهو تغيير أسلوب لعب الفريق، وتجديد الدماء، لأنه كان فريقاً ناجحاً في نهاية مسيرته».
وقال «أركز في عملي بغض النظر عن أي ضجة مثارة حول الفريق، وما يمكن أن يحدث أو لا يحدث مستقبلاً، لأنه أمر لن يقلل من طموحي ورغبتي».
ويغيب عن صفوف توتنهام في مباراة الغد نجمه الأساسي ديان كولوسيفسكي بسبب إصابة في القدم، لكن الفريق اللندني يملك قواماً في كامل لياقته البدنية بنسبة كبيرة.

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