ليفربول وصلاح.. «اتفاق التجديد»



لندن (د ب أ)



أحرز نادي ليفربول الإنجليزي تقدماً في مفاوضات تجديد التعاقد مع نجمه الدولي المصري محمد صلاح، حيث تعززت آماله في التوصل إلى اتفاق لتمديد إقامته لما بعد الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح الحالي في يونيو المقبل، حيث كان مستقبله، ومستقبل زميليه الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، موضع جدل لأشهر عديدة.

ورغم ذلك، أفادت وكالة أنباء (بي أيه نيوز) البريطانية بوجود تفاؤل متزايد داخل أروقة النادي بإيجاد حل يبقي قائد منتخب مصر «32 عاماً» في ملعب (آنفيلد) في المستقبل القريب.

وكانت تقارير إخبارية مصرية ذكرت أن صلاح أبلغ منتخب بلاده برغبته في الغياب عن معسكر منتخب (الفراعنة) في يونيو القادم للحصول على قسط كافٍ من الراحة على الأرجح لبدء موسم جديد مع ليفربول.

على الرغم من بعض التصريحات العلنية حول احتمال أن يكون هذا هو موسمه الأخير مع ليفربول، فإن صلاح، الذي يتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفاً، لطالما أوضح أن خياره المفضل هو البقاء مع الفريق الأحمر.

من جانبه، اعترف فان دايك، وهو لاعب آخر حريص على البقاء، يوم الأحد الماضي، بإحراز تقدم في المفاوضات التي تعثرت بشأن عقده الجديد، ويبدو الآن أن اللاعبين الهامين في صفوف الفريق على وشك تمديد عقديهما.