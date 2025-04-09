النمر.. «المدرب الأفضل» في «الدوريات الخليجية» بـ5 انتصارات متتالية

علي معالي (أبوظبي)

تربّع عبدالمجيد النمر، مدرب خورفكان، على قمة المدربين المواطنين، ليس فقط في «دوري أدنوك للمحترفين»، بل على مستوى منطقة الخليج، وتولى قيادة «النسور» بصفة «مدرب طوارئ»، مع بداية «الجولة السابعة»، خلفاً للروماني إيسايلا، وحقق أعلى عدد من انتصارات بين المدربين المواطنين في الدوريات الخليجية للمحترفين في السعودية وقطر، خلال الموسم الحالي، وكذلك تفوق على المدربين المواطنين في الكويت والبحرين، بحصد 5 انتصارات متتالية في «أدنوك للمحترفين»، وعندما تولى المهمة مع خورفكان كان رصيد الفريق 7 نقاط، من فوزين، وتعادل، ويحتل «المركز الـ11».

قاد النمر «56 عاماً» خورفكان في 13 جولة بالدوري حتى الآن، جمع خلالها 23 نقطة، ودشّن المشوار أمام البطائح في «الجولة الثامنة»، وحقق الفوز 3-1، وتعادل بعدها مع شباب الأهلي 1-1، وخسر أمام النصر 3-1، وعاد إلى «نغمة الانتصارات» على حساب بني ياس 5-2، والشارقة 1-0، وخسر من عجمان 2-0، وتعادل مع العين 2-2، وخسر من الوحدة 3-1، وبعدها انطلق بالسلسلة القياسية له والفريق بحصد الانتصار في 5 مباريات متتالية على العروبة 3-0 وكلباء 1-0، والوصل 2-1، والجزيرة 1-0، ودبا الحصن 1-0، وأكد النمر كفاءة المدرب المواطن، واستمرار ملاعبنا في ولادة مواهب تدريبية جديدة، تستحق الإشادة والدعم.

عبّر عبدالمجيد النمر، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، عن سعادته بالمرحلة التي يعيشها مع خورفكان، موجهاً الشكر إلى شركة كرة القدم، برئاسة الدكتور عمار راشد علاي، لمنحه الثقة في تدريب «النسور» في وقت صعب بعد تجمد رصيد الفريق عند 7 نقاط بعد 7 جولات من «أدنوك للمحترفين».

قال النمر: «لم أكن غريباً على النادي، حيث كنت مديراً رياضياً، قبل تولي مهمة التدريب، وهو ما جعلني قريباً مما يعيشه الفريق، وحققنا حالياً المهم بالابتعاد عن منطقة الهبوط تماماً، وبقي التفكير في الأهم، وهو التواجد في مقدمة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد العمل المنظم الذي قمنا به مؤخراً بالتعاون مع شركة الكرة، سواء بإيجاد الأجواء المناسبة للعمل، وكذلك التعاقد مع صفقات شتوية كان لها تأثيرها الإيجابي على الفريق حتى الآن، ومنها المهاجم البرتغالي إيلتون فيليبي، والمغربي طارق تيسودالي».

وأضاف: «احتاج الفريق إلى وقت للتأقلم مع ما نريده، وهضم طريقة التدريب واللعب، وكانت أول مباراة لنا عندما توليت المهمة أمام البطائح، وهي بمثابة الانطلاقة، حيث حققنا الفوز في الجولة الثامنة 3-1، ومع وصول اللاعبين لما نريده من ثقة بالنفس وعطاء في الملعب نجحنا في بلوغ رقم قياسي لـ(نسور خورفكان)، بالفوز في 5 مباريات متتالية، والوصول إلى (النقطة 30)، وهو ما يحدث لأول مرة، ومازال أمامنا المزيد من المباريات لتقديم الأفضل، وجني ثمار عمل متكامل بين الجهازين الفني والإداري بالنادي».

ويملك عبدالمجيد النمر سنوات طويلة في عالم التدريب تصل إلى 24 عاماً، منها 15 عاماً بـ«المحترفين»، وخاض عدداً من المحطات الصعبة في مجال التدريب مع فرق مختلفة. مثل الشارقة وخورفكان وحتا؛ لذلك عندما تولى مهمة «النسور» لم يتأخر في جني الثمار الإيجابية، وقال: «لدينا دافع معنوي مهم بالتقدم في الترتيب، ولا يقلقني عبارة مدرب طوارئ، لأنها ليست في محلها مع ما قدمته مع خورفكان خلال هذه الفترة، وسقف طموحنا يتزايد حالياً، وأشعر برغبة اللاعبين في تحسين الوضع مع نهاية الموسم».

وقال النمر: «أدعو المدرب المواطن إلى مزيد من الاهتمام بالنفس، من خلال دورات صقل في مجال التدريب، وورش متنوعة تمنحه الخبرة والكفاءة، وفي الوقت نفسه الحصول على الفرصة المناسبة، سواء بالمحترفين أو الدرجة الأولى».

ورغم ما حققه النمر من طفرة تاريخية مع خورفكان، لم تقم إدارة النادي حتى الآن بالتحدث معه في الموسم المقبل، والتجديد من عدمه، وهو ما دفعه إلى القول: «أفكر حالياً في كيفية إنهاء الموسم بالشكل اللائق، وإسعاد جماهير خورفكان التي ساندتني بقوة، وملتزم بتعاقدي مع النادي حتى آخر الموسم، والباب مفتوح للتفاوض خلال هذه الفترة أمام الجميع، كوننا نعيش في أجواء الاحتراف».



المدربون المواطنون في السعودية والكويت

ينشط 3 مدربين مواطنين في الدوري الكويتي، وهم نصر الشطي «العربي»، وجمال القنبدي «التضامن»، وظاهر العدواني على رأس الجهاز الفني لفريق اليرموك، في مسابقة تضم 10 فرق، وخلال الموسم الجاري لم يحقق أي نادٍ 5 انتصارات متتالية

ويضم الدوري السعودي للمحترفين 18 نادياً، وهناك 3 مدربين مواطنين، وهم محمد العبدلي «التعاون» وسعد الشهري «الاتفاق»، وخالد العطاوي «ضمك»، ورغم أن الدوري السعودي وصل إلى المحطة 26، لم ينجح أي مدرب مواطن من الوصول إلى 5 انتصارات متتالية، وتصل القيمة السوقية للتعاون إلى «29.10 مليون يورو»، والاتفاق «42.20 مليون يورو»، وضمك «27.15 مليون يورو».