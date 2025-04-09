الزمالك.. «الوداع الصاعق»!



القاهرة (د ب أ)



ودع فريق الزمالك المصري بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، التي تُوج بها في العام الماضي.

وخسر الزمالك صفر-1 أمام ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، على ملعب «القاهرة الدولي».

وتقمص سيهلي ندولي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف ستيلينبوش الوحيد في الدقيقة 79، بعدما تابع تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن، ليسدد من داخل منطقة الجزاء، في حراسة دفاع الزمالك، واضعاً الكرة في شباك محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأبيض.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل من دون أهداف، ليظفر الفريق، الذي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الجنوب أفريقي، ببطاقة الترشح للدور قبل النهائي.

بتلك النتيجة، ضرب ستيلينبوش موعداً في الدور قبل النهائي مع سيمبا التنزاني، الذي سبق أن صعد للمربع الذهبي في البطولة، عقب تغلبه 4-1 على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الناديان، بعدما فاز كل فريق 2 - صفر بملعبه على الآخر، في مباراتي الذهاب والعودة.