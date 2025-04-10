مدرب مانشستر يونايتد يطالب بالحذر مع ماينو



ليون (د ب أ)



أكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أن النادي عليه توخي الحذر بشأن لياقة «الشاب» كوبي ماينو الذي تعافى من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ شهرين.

غاب ماينو «19 عاماً» عن التدريبات منذ تعرضه لإصابة عضلية في الأيام التي أعقبت ظهوره الأخير مع الفريق في مباراة ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 7 فبراير.

تدرب ماينو مع زملائه عشية مباراة ليون الفرنسي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي الخميس، وتواجد في قائمة من 23 لاعباً سافرت إلى فرنسا.

وقال أموريم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «يجب توخي الحذر، لأن ماينو يغيب عن المباريات منذ فترة طويلة، وسعداء بالطبع بعودته، لأنه يوفر لنا مزيداً من الخيارات».

وأضاف المدرب البرتغالي «بإمكانه اللعب في أكثر من مركز في خطي الوسط أو الهجوم، لذا نحن سعداء للغاية بعودته، لكن يجب توخي الحذر، لأننا نحتاجه بأن يكون في كامل لياقته البدنية».

شارك ماينو في 25 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وأكد أموريم الذي خلف إريك تين هاج في نوفمبر أن اللاعب الدولي الإنجليزي لديه المزيد ليقدمه.

وسُئل أموريم عن إمكانية إشراك ماينو لاعب وسط محوري، أجاب «نعم، لأنه سبق اللعب في هذا المركز مع منتخب إنجلترا الذي يعتمد على ثلاثي في خط الوسط».

وتابع «نحن بحاجة لمساعدة ماينو، ولكن كاسيميرو يؤدي بشكل أفضل في الفترة الأخيرة، لأننا نعرف قدراته، وأعتقد أنه بإمكاننا تكرار ذلك مع ماينو، لأنه مميز للغاية». وأوضح أموريم «إنه يجيد الاستحواذ على الكرة والتصرف بشكل جيد بالقرب من منطقة جزاء المنافسين، لذا سنحاول الاستفادة من كل هذه المميزات، ولكننا نواجه مشكلة صغيرة».

وتابع «ماينو يتمتع بمواهب عديدة، ولكن بإمكانه تحسين بعض جوانب أدائه، وبإمكاننا الاستفادة من سرعته أثناء المباريات، ولكنه يحتاج للتحسن في بناء الهجمة».



