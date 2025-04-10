فوفانا يصدم تشيلسي



وارسو (د ب أ)



يغيب ويسلي فوفانا، مدافع تشيلسي الإنجليزي، عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري، بينما يسابق زميلاه لاعب الوسط روميو لافيا، والمهاجم الشاب مارك جويو الزمن للعودة إلى المباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن فوفانا يعاني من مشكلة عضلية، ولم يشارك أساسياً منذ الخسارة صفر-1 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشهر الماضي.

وأضافت أن لافيا شارك أساسياً في مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي منذ الأول من ديسمبر، وتعرض لانتكاسة أثناء تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، بعد مشاركته بديلاً في أواخر مباراة أرسنال 16 مارس الماضي.

ويستعد تشيلسي بقيادة مدربه إنزو ماريسكا لمباراة خارج ملعبه أمام ليجيا وارسو البولندي في ذهاب دور الثمانية لدوري المؤتمرات الأوروبي.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي قبل مباراة الخميس: «سندعم الثلاثي بالتأكيد لأنهم لاعبونا، ولأنهم عناصر شابة وبشر، ويحتاجون للمساندة في هذه اللحظات الصعبة». وأضاف المدرب الإيطالي: «للأسف ويسلي سيغيب لنهاية الموسم، ونأمل أن يعود روميو سريعاً، ولا أعرف ما إذا كان سيكون جاهزاً للمباراة القادمة، ولكن حالته جيدة». وتعرض جويو مهاجم منتخب إسبانيا تحت 19 عاماً لإصابة أبعدته فترة طويلة، وذلك خلال فوز تشيلسي على ويستهام يونايتد بنتيجة 2-1 في مطلع فبراير.

أحرز اللاعب «19 عاماً»، المنضم من برشلونة الصيف الماضي، ستة أهداف خلال مرحلة الدوري من دوري المؤتمرات.

وقال ماريسكا: «لدينا أخبار سارة بشأن مارك، إنه بحالة جيدة وتحسن كثيراً، وبإمكانه العودة قبل نهاية الموسم».

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، متساوياً في النقاط مع نيوكاسل صاحب المركز الخامس، بعد تعادله السلبي مع برينتفورد يوم الأحد الماضي، في إطار سعي الفريقين للتأهل لدوري أبطال أوروبا.