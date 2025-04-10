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الرياضة

ميسي يقود إنتر ميامي لـ«قلب الطاولة» على لوس أنجلوس!

ميسي يقود إنتر ميامي لـ«قلب الطاولة» على لوس أنجلوس!
10 ابريل 2025 10:18

ميامي (أ ف ب)

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قاد ليونيل ميسي، قائد المنتخب الارجنتيني لكرة القدم، فريقه إنتر ميامي الأميركي إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال كونكاكاف لكرة القدم بمساهمته الفعالة في قلب الطاولة على ضيفه ومواطنه لوس أنجلوس إف سي، والفوز عليه 3-1 بتسجيله ثنائية مع تمريرة حاسمة في إياب ربع النهائي.
وبكر لوس أنجلوس بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة التاسعة عبر مدافعه آرون لونج، وسجل ميسي هدفاً ألغي في الدقيقة 31 من ركلة حرة سريعة ووضعها في أقصى الزاوية، لكنه ألغي لأن حارس مرمى الضيوف الدولي الفرنسي السابق أوجو لوريس كان لا يزال يُجهز الحائط البشري، لكن ميسي فعلها بعد أربع دقائق مدركاً التعادل بعدما تبادل الكرة بذكاء مع زميله السابق في برشلونة الدولي الأوروجوياني السابق لويس سواريز، وسدد كرة قوية في الزاوية البعيدة (35).
وصنع ميسي هدف التقدم لإنتر ميامي بتمريرة حاسمة لليوناني نواه آلين (61)، وسجل سواريز هدفاً برأسية إثر عرضية لميسي في الدقيقة 67، لكنه ألغي بداعي التسلل، قبل أن يبصم الدولي الأرجنتيني على هدف التأهل بتسجيله الثالث لفريقه والشخصي الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 84 إثر لمسة يد على المدافع البرازيلي مارلون.
وكان لوس أنجلوس إف سي ألحق الخسارة الأولى بإنتر ميامي ونجمه المخضرم ميسي (37 عاماً) هذا الموسم، عندما تغلب عليه 1-0 ذهاباً في لوس أنجلوس، لكن ذلك لم يكن كافياً لمواصلة مشواره في المسابقة القارية.
ويلتقي إنتر ميامي في الدور المقبل مع فانكوفر وايتكابس الكندي، الذي حسم بطاقته بتعادله مع مضيفه أونيفرسيداد ناسيونال المكسيكي 2-2 إياباً، وذلك بفضل الأهداف المسجلة خارج قواعده كونهما تعادلا على أرضه 1-1 ذهابا.ً
وأشاد مدرب إنتر ميامي لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بمواطنه وزميله السابق في النادي الكاتالوني ميسي واصفاً إياه بأنه «روح» الفريق.
وقال ماسكيرانو: «إنه لاعبٌ قدّم كل شيء في كرة القدم، إنه الأعظم في التاريخ، ويواصل تقديم مثالٍ يُحتذى به في كيفية المنافسة»، مضيفاً: «حتى آخر يوم يلعب فيه على أرض الملعب، سيسعى إلى الفوز وسيفعل المستحيل لتحقيقه، والأمر لا يقتصر على الرغبة فقط، بل يجب أن تكون قادراً على ذلك أيضاً، وهو يمتلك هذه القدرة».

ليونيل ميسي
إنتر ميامي
كونكاكاف
لويس سواريز
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