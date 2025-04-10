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الرياضة

صلاح مستمر مع ليفربول

صلاح مستمر مع ليفربول
10 ابريل 2025 10:36

لندن (أ ف ب)

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أحرز ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم تقدماً في محادثات تجديد عقد هدافه الدولي المصري محمد صلاح.
ينتهي عقد صلاح البالغ من العمر 32 عاماً بنهاية هذا الموسم، إلى جانب زميليه في ليفربول، قائده قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر- أرنولد.
وفي الوقت الذي يرتبط فيه اسم ألكسندر- أرنولد بقوة بالانتقال الحر إلى ريال مدريد الإسباني، صرّح فان دايك بعد الخسارة أمام فولهام 2-3 بأن المفاوضات تتقدم بشأن تجديد عقده مع النادي، وهو أمرٌ طال انتظاره.
ويُعتقد أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، لكن هناك تفاؤلاً بشأن تجديد صلاح وفان دايك لعقديهما.
ويتصدر صلاح ترتيب لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفاً، وتبلغ غلته التهديفية مع «الريدز» 243 هدفاً في 394 مباراة منذ انضمامه إلى صفوفه قادماً من روما الإيطالي عام 2017.
وتوج صلاح مع ليفربول بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا وساهم في إنهاء صيام النادي عن لقب الدوري الإنجليزي لمدة 30 عاماً، عندما ظفر به عام 2020، محققاً ثمانية ألقاب إجمالاً خلال فترة وجوده في «ميرسيسايد».
وارتبط اسم أفضل لاعب أفريقي مرتين بانتقال إلى السعودية، لكنه لطالما أوضح أن خياره المفضل هو البقاء في ليفربول.
قال صلاح في نوفمبر الماضي إنه ربما يكون راحلاً أكثر منه باقياً في ليفربول، قبل أن يُشير بعد شهر إلى أن الصفقة بعيدة المنال.

ليفربول
الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
فان دايك
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