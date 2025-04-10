«نخبة المتسابقين» يشاركون في «الفلاي بورد» و«الدرّاجات المائية»

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الجمعة، في العاصمة أبوظبي «الجولة الأولى» من بطولة الإمارات للفلاي بورد، وأيضاً بطولة الإمارات للدرّاجات المائية، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك ضمن أجندة الموسم البحري.

وتتواصل بطولة الدراجات المائية على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 70 درّاجة في مختلف فئات البطولة، وسط حضور قوي من نخبة المتسابقين المحليين والدوليين، في واحدة من أبرز المحطات الرياضية البحرية لهذا الموسم.

وتُعد البطولات استمراراً لمسيرة الموسم المحلي الناجح لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، والذي يشهد تنظيم سلسلة من المنافسات والفعاليات الرياضية المتنوعة، ضمن أجندة النادي السنوية التي تهدف إلى دعم الرياضات البحرية، وتعزيز حضورها في الدولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات «الفلاي بورد» في الساعة الثالثة بعد الظهر، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، على كاسر الأمواج في أبوظبي، ضمن أجواء رياضية حماسية مفتوحة للجمهور، على أن يتم تكريم الفائزين في ختام البطولة.

فيما تنطلق بطولة الإمارات للدرّاجات المائية على مدار يومين، ويخصّص اليوم الأول لسبع فئات للمرحلة الأولى، وتستأنف مع المرحلة الثانية وبقية الفئات المشاركة وتضم 11 فئة هي «واقف جي بي 1»، و«جالس جي بي 3»، و«واقف جي بي 2»، «جالس جي بي 2»، و«واقف جونيور 3.3»، والتي تضم ثلاث فئات للناشئين، و«جالس جي بي 4»، «فئة العمالقة أو المخضرمين»، وتأتي الفئة العاشرة مع «جالس محترفين»، ثم «الحركات الاستعراضية»، مع تصميم مسار سباق يمتدّ على كاسر الأمواج في أبوظبي، مما يتيح للجمهور فرصة متابعة الحدث عن قرب.

وأكد ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، أن بطولة الإمارات للدرّاجات المائية هذا الموسم تشهد تطبيق نظام جديد، يهدف إلى رفع مستوى التحدي وإبراز القدرات الفردية للمتسابقين.

وقال: «بطولة الإمارات تُقام هذا الموسم على مدار يومين، ما يمنح المشاركين وقتاً أكبر لإظهار إمكاناتهم الفنية في مختلف الحركات والمناورات، والنظام الجديد يمنح الفرصة للتميّز الفردي، ويعزّز من جودة المنافسة».

وأضاف: «نتوقع أن يكون اليومان الأول والثاني حاسمين وحافلين بالعروض القوية، والحضور الجماهيري الكبير يزيد من إثارة الأجواء، ونتطلع إلى تتويج الأبطال الذين يستحقون اللقب عن جدارة.