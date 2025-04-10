الخميس 10 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«نخبة المتسابقين» يشاركون في «الفلاي بورد» و«الدرّاجات المائية»

«نخبة المتسابقين» يشاركون في «الفلاي بورد» و«الدرّاجات المائية»
10 ابريل 2025 11:30

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
روضة السركال تشارك في بطولة النرويج للشطرنج
الإمارات.. التزام راسخ بدعم الشعب السوداني


تنطلق يوم الجمعة، في العاصمة أبوظبي «الجولة الأولى» من بطولة الإمارات للفلاي بورد، وأيضاً بطولة الإمارات للدرّاجات المائية، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك ضمن أجندة الموسم البحري.
وتتواصل بطولة الدراجات المائية على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 70 درّاجة في مختلف فئات البطولة، وسط حضور قوي من نخبة المتسابقين المحليين والدوليين، في واحدة من أبرز المحطات الرياضية البحرية لهذا الموسم.
وتُعد البطولات استمراراً لمسيرة الموسم المحلي الناجح لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، والذي يشهد تنظيم سلسلة من المنافسات والفعاليات الرياضية المتنوعة، ضمن أجندة النادي السنوية التي تهدف إلى دعم الرياضات البحرية، وتعزيز حضورها في الدولة.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات «الفلاي بورد» في الساعة الثالثة بعد الظهر، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، على كاسر الأمواج في أبوظبي، ضمن أجواء رياضية حماسية مفتوحة للجمهور، على أن يتم تكريم الفائزين في ختام البطولة.
فيما تنطلق بطولة الإمارات للدرّاجات المائية على مدار يومين، ويخصّص اليوم الأول لسبع فئات للمرحلة الأولى، وتستأنف مع المرحلة الثانية وبقية الفئات المشاركة وتضم 11 فئة هي «واقف جي بي 1»، و«جالس جي بي 3»، و«واقف جي بي 2»، «جالس جي بي 2»، و«واقف جونيور 3.3»، والتي تضم ثلاث فئات للناشئين، و«جالس جي بي 4»، «فئة العمالقة أو المخضرمين»، وتأتي الفئة العاشرة مع «جالس محترفين»، ثم «الحركات الاستعراضية»، مع تصميم مسار سباق يمتدّ على كاسر الأمواج في أبوظبي، مما يتيح للجمهور فرصة متابعة الحدث عن قرب.
وأكد ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، أن بطولة الإمارات للدرّاجات المائية هذا الموسم تشهد تطبيق نظام جديد، يهدف إلى رفع مستوى التحدي وإبراز القدرات الفردية للمتسابقين.
وقال: «بطولة الإمارات تُقام هذا الموسم على مدار يومين، ما يمنح المشاركين وقتاً أكبر لإظهار إمكاناتهم الفنية في مختلف الحركات والمناورات، والنظام الجديد يمنح الفرصة للتميّز الفردي، ويعزّز من جودة المنافسة».
وأضاف: «نتوقع أن يكون اليومان الأول والثاني حاسمين وحافلين بالعروض القوية، والحضور الجماهيري الكبير يزيد من إثارة الأجواء، ونتطلع إلى تتويج الأبطال الذين يستحقون اللقب عن جدارة.

الإمارات
أبوظبي
كاسر الأمواج
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
"مختبر المحاكاة" بمركز الشارقة لصعوبات التعلم يفوز بجائزة التعليم المستدام
علوم الدار
"مختبر المحاكاة" بمركز الشارقة لصعوبات التعلم يفوز بجائزة التعليم المستدام
اليوم 13:12
رافينيا يعادل رقم ميسي
الرياضة
رافينيا يعادل رقم ميسي
اليوم 13:09
80 متسابقاً في بطولة العالم للموتوسيرف بالفجبرة
الرياضة
80 متسابقاً في بطولة العالم للموتوسيرف بالفجبرة
اليوم 13:00
24.57 مليار درهم رصيد المركزي الإماراتي من الذهب نهاية يناير
اقتصاد
24.57 مليار درهم رصيد المركزي الإماراتي من الذهب نهاية يناير
اليوم 12:48
"أمازون" تؤجل إطلاق أقمارها الصناعية لخدمات الإنترنت
التعليم والمعرفة
"أمازون" تؤجل إطلاق أقمارها الصناعية لخدمات الإنترنت
اليوم 12:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©